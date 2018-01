Alexis Lautenberg (72) studierte Volkswirtschaft und Politikwissenschaften, bevor er

in den diplomatischen Dienst eintrat. Er vertrat die Schweiz in Schweden, Polen und Deutschland – als Botschafter war er in Rom und London tätig. Zwischen 1993 und 1999 war Lautenberg Leiter der Schweizerischen Mission bei der EU in Brüssel. Diesen Job trat er unmittelbar nach dem Nein der Stimmbürger zum Europäischen Wirtschaftsraum am 6. Dezember 1992 an. Lautenberg gehörte zu den Wegbereitern der bilateralen Abkommen. In den letzten vier Jahren war er Chef der Schweizer Bankenorganisation Swiss Finance Council in Brüssel – gewissermassen der Botschafter von UBS und CS bei der EU. Für diese Plattform ist er weiterhin als Berater tätig. Lautenberg ist verheiratet und Vater von drei Kindern.