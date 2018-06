Eine erste Etappe wäre, wenn Mittelmeer-Staaten wie Frankreich oder Spanien ihre Häfen für Rettungsschiffe öffnen, so, wie sie es nach tagelanger Gegenwehr bei den Schiffen «Lifeline» und «Aquarius» eben getan haben. Erst wenn diese «rote Linie» eingehalten sei, sei Italien bereit, über die sogenannte Sekundärmigration zu diskutieren. Bis zum Redaktionsschluss drohte Italien auch damit, die gemeinsame Schlusserklärung zu blockieren, wenn Italiens Anliegen nicht berücksichtigt würden.

Für Merkel bestand also gestern die Herausforderung darin, Mittelmeer-Staaten wie Frankreich und Spanien dazu zu bewegen, zumindest den Weg zur Öffnung ihrer Häfen freizumachen. Dazu müsste sie vor allem Emmanuel Macron überzeugen, was in Brüssel als relativ schwieriges Unterfangen beschrieben wurde. Macron lehnte es in der Vergangenheit immer ab, dass etwa in Marseille oder Korsika Rettungsschiffe anlegen sollen. Macron ist der Meinung, die Rettungsschiffe sollten gemäss internationalem Recht zu jenem Hafen, der am nächsten liege. Und das ist meistens halt Italien. Ein Deal mit Rom lag für Merkel also vorerst ausser Reichweite.

Ganz zufrieden mit dem Lauf der Dinge gab sich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er sei optimistisch, dass er mit seinen Amtskollegen nun die «Trendwende» einleiten könne, die er schon seit Jahren fordere, so Kurz. Damit meint er vor allem die Verstärkung des Aussengrenzschutzes durch Aufstockung der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex von 1000 auf 10 000 Mann oder dass mit nordafrikanischen Staaten Verhandlungen über Asylzentren auf ihrem Gebiet aufgenommen werden sollen.

Ungarn sieht sich bestätigt

Geradezu vor Selbstvertrauen strotzte Viktor Orbán, Ungarns Premierminister und Merkels Gegenspieler seit der Migrationskrise von 2015. Es sei jetzt an der Zeit, das zu tun, was die Leute schon lange fordern würden. «Keine Migranten mehr ins Land lassen und jene, die schon hier sind, zurückschaffen», so Orbán. Das sei die Richtung, in die sich Europa entwickeln müsse.