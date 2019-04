Bereits am vergangenen Mittwoch waren im Parlament alle Gegenvorschläge zum Brexit-Vertrag gescheitert - damals waren es acht.

Am Freitag hatte das Unterhaus den von May mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag zum dritten Mal abgelehnt. Damit ist die Lage in London fast drei Jahre nach dem knappen Votum der Briten für einen EU-Austritt völlig verfahren. Findet Grossbritannien keine Lösung, droht am 12. April ein Chaos-Brexit ohne Abkommen - mit wohl verheerenden Folgen für Wirtschaft und Bürger.