Fotos der Zeitung "Apple Daily" zeigten einen Mann, der aus einem Fenster eines anderen Gebäudes um Hilfe rief. Weitere Bilder zeigten Kabel, die aus einer eingebrochenen Decke eines örtlichen Krankenhauses hingen. "Das Beben ist so stark, da sind Risse in der Wand, sogar der Kühlschrank hat sich bewegt", schrieb ein Facebook-Nutzer in Hualien.

Zahlreiche Vorbeben

In den vergangenen drei Tagen war die Gegend Berichten zufolge bereits von knapp hundert kleineren Beben erschüttert worden. Das Erdbeben in der Nacht zum Mittwoch ereignete sich fast genau zwei Jahre nach einem Erdstoss derselben Stärke in der südtaiwanischen Stadt Tainan.

Damals kamen mehr als hundert Menschen ums Leben. Die meisten Toten gab es in einem 16-stöckigen Wohngebäude, das auf die Seite stürzte. Viele Bewohner wurden von Trümmerteilen verschüttet.

Taiwan wird regelmässig von Erdbeben erschüttert. Das bislang schlimmste Beben ereignete sich im September 1999. Bei dem Erdstoss der Stärke 7,6 starben rund 2400 Menschen.