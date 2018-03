Es sei eher unwahrscheinlich, dass die deutsche Justiz noch diese Woche über eine Auslieferung Puigdemont entscheiden werde, sagte eine Sprecherin der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Schleswig am Montag.

Es gibt eine nicht-verbindliche Frist von 60 Tagen, die ein Festgenommener bei einer Auslieferungsfrage in Haft bleiben darf. Es gebe viele Auslieferungsverfahren, die länger dauerten, sagte die Sprecherin. Im Fall Puigdemont wird aber bisher nicht damit gerechnet, dass die Frist ausgeschöpft wird.

Puigdemont war am Sonntag auf der Rückreise von Finnland nach Belgien auf einer Autobahnraststätte im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein gestoppt und festgenommen worden.

Anschliessend wurde der 55-Jährige in ein Gefängnis in Neumünster gebracht. Grundlage ist ein europäischer Haftbefehl. In Spanien wird ihm unter anderem Rebellion vorgeworfen.

Es wurde erwartet, dass er am Montagnachmittag dem dortigen Amtsgericht vorgeführt wird. Dieses muss Puigdemont nach Justizangaben unter anderem eröffnen, warum genau er festgehalten wird.