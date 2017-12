Neu instand gesetzte Strecke

Der Zug befuhr die neu instand gesetzte Strecke zum ersten Mal - neue Lokomotiven, modernisierte Schienen und eine bessere Signaltechnik sollen die Fahrt zwischen Seattle und Portland im Bundesstaat Oregon verkürzen. Die Züge sollten die Strecke mit bis zu 127 Stundenkilometern befahren.

In den vergangenen Monaten hatten Lokalpolitiker und Behördenvertreter mehrfach Sicherheitsbedenken geäussert: Sie warnten insbesondere vor einer zu hohen Geschwindigkeit der Züge in den Kurven. Die Verkehrsbehörde des Bundesstaates versicherte, es habe wochenlang Inspektionen und Versuche gegeben.

Die neuen Lokomotiven sind zwar mit einer Technologie ausgestattet, welche die Geschwindigkeit der Züge kontrolliert und sie in Gefahrensituationen automatisch abbremst. Die Technologie ist aber noch nicht auf der gesamten Strecke einsatzbereit.

Trump mit Infrastrukturplan

US-Präsident Donald Trump wies nach dem Unglück auf seinen Infrastrukturplan hin. Der Unfall sei der Grund, warum seinem Plan, "der bald beantragt wird", schnell zugestimmt werden müsse, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Bereits im Mai 2015 war ein Amtrak-Zug in einer Kurve entgleist. Damals kamen in Philadelphia acht Menschen ums Leben, mehr als 200 weitere wurden verletzt. Der Zug war ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Im September 2016 gab es bei einem Zugunglück in einem Bahnhof in Hoboken im Bundesstaat New Jersey einen Toten und 114 Verletzte.