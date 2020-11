Ende des Sonderwegs: Plötzlich sägen die Schweden an ihrem Mister Corona

Der Architekt des schwedischen Sonderweges, Staatsepidemiologe Anders Tegnell, hat seit dem Frühjahr die vergleichsweise lockere Coronapolitik des Landes geprägt. Doch jetzt will die Regierung die Position des Chefbeamten offensichtlich schwächen und das Heft stärker in die Hand nehmen, mit Verboten, Bussen und harschen Worten.

Sie hat eine Obergrenze von acht Personen für Veranstaltungen verfügt – noch nie in moderner Zeit gab es in Schweden eine derartige gesetzliche Einschränkung der Freiheit, erklärte Regierungschef Stefan Löfven.

Gleichzeitig schreckte der Sozialdemokrat in einer Fernsehansprache seine Landsleute mit drastischen Warnungen auf: «Wir entscheiden mit unserem Verhalten jetzt, wie die Weihnachtsfeier aussieht – und wer dann noch unter uns ist.» Die Botschaft war nicht schwer zu verstehen: Schwedens Anzahl an Coronatoten, die deutlich höher ist als in den Nachbarländern, steigt nach einem ruhigen Sommer und Frühherbst jetzt wieder an.