Er schloss seine Botschaft mit dem Satz, «das ist eine Sache für Profis», der jetzt schon seinen Platz in den Jahres-Rückblicken auf sicher hat.

In den kommenden Tagen wurde viel über Lindners Aussage diskutiert, viele kritisierten ihn, andere unterstützten in. Der FDP-Chef hatte sich jedenfalls mit einem Knall in die Klimadebatte eingeschaltet und dort blieb er auch.

TV-Debatte im ZDF

So wurde Lindner gestern Abend in die Diskussionsrunde bei Markus Lanz im ZDF eingeladen. Dort traf er auf die bekannteste Klimaaktivistin Deutschlands: Luisa Neubauer.