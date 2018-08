Die mit Spannung erwarteten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Simbabwe sind geschlagen. Jubelstimmung herrscht bei der Regierungspartei ZANU-PF, Wut bei der Opposition. Wie die staatliche Wahlbehörde in der Nacht zum Freitag verkündete, holte der Politiker mit dem Spitznamen «Krokodil» mit 50,8 Prozent eine hauchdünne Stimmenmehrheit und verhinderte damit nur knapp eine Stichwahl.

«Die Stimme des Volks ist die Stimme Gottes», versprach das Wahlplakat in der Hauptstadt Harare. Vom Plakat lachte der neu gewählte Präsident des Landes, Emmerson Mnangagwa (75). In der Nacht auf Freitag wurde das Banner heruntergerissen und von Demonstranten angezündet. «Wir wollen unsere Stimmen! Gebt uns unser Land zurück», schrie einer der Demonstranten. Die Stimme des Volkes – sie war diese Woche sehr wütend.

Oppositionsführer Nelson Chamisa (40) schaffte es auf 44,3 Prozent. Die Abstimmung galt als erste freie Wahl seit 1980 und fand erstmals seit der Unabhängigkeit ohne Langzeit-Präsident Robert Mugabe statt.

90 Prozent Arbeitslose

Die Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC), die nach dem Tod ihres jahrelangen Anführers Morgan Tsvangirai erstmals unter neuer Führung antrat, glaubt an Wahlbetrug. Bereits im Vorfeld hatte Oppositionschef Chamisa verkündet, das Ergebnis nicht anerkennen zu wollen. Es sei ein «Skandal», dass die Wahlbehörde «gefälschte Ergebnisse» veröffentlicht habe.

Das Klima in dem südafrikanischen Land ist angespannt. Am Mittwoch war es zu schweren Ausschreitungen gekommen, als Oppositionsanhänger Busse in Brand steckten. Sie forderten die sofortige Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern und Tränengas, während die Armee laut simbabwischen Menschenrechtlern «willkürlich» auf Passanten schoss. Mindestens sechs Menschen kamen nach Polizeiangaben ums Leben.

«Gab es wilde Feiern in ganz Simbabwe? Leider nicht. Bloss Angst, Kummer und das leise Geräusch von schwindender Hoffnung. Und dann waren da natürlich noch die Soldaten in ihren einschüchternden Panzern», kommentierte der simbabwische Journalist Edmund Kudzai den Wahlsieg Mnangagwas.

Bereits im vergangenen November waren Panzer durch Harares Strassen gerollt. Damals hatte die Armee den Langzeit-Präsidenten Robert Mugabe zum Rücktritt gezwungen. Der Despot stand 37 Jahre an der Spitze des Landes. Unmittelbar nach der Unabhängigkeit von Grossbritannien 1980 galt Simbabwe als «Brotkorb der Region». Jahrzehnte der Misswirtschaft, Repression und die Vertreibung von über 4000 weissen Bauern bremsten jedoch die Entwicklung. Heute schwankt die Arbeitslosigkeit zwischen 80 und 90 Prozent. Bis zu Mugabes Sturz blieb Simbabwe wegen zahlreicher Menschenrechtsverbrechen auch politisch vom Westen abgeschnitten.

Warnung aus Südafrika

Wie es nach Mnangagwas Sieg weitergeht, ist ungewiss. Der frühere Vize von Mugabe gilt als pragmatischer Hardliner. Während einige Beobachter einen wirtschaftlichen Aufschwung prophezeien, wird sich hinsichtlich der Menschenrechts- lage kaum etwas ändern. «Lasst uns einander die Hand reichen und in Frieden, Einigkeit und Liebe ein neues Simbabwe für alle schaffen», appellierte Mnangagwa am Tag nach seinem Sieg.

Viele Simbabwer zweifeln jedoch an seiner Aufrichtigkeit. Bereits in den 1980ern soll Mnangagwa, damals Minister für Staatssicherheit, eine tragende Rolle beim soge- nannten Gukurahundi-Massaker ge- spielt haben: Die Armee tötete damals über 200 000 Angehörige der Ndebele-Minderheit.

Wenig überrascht auf die neu aufflammende Gewalt der vergangenen Tage reagierte der simbabwische Politologe Rejoice Ngwenya: «Wir haben es hier ohnehin mit einer Militärregierung zu tun. Jetzt, da Emmerson Mnangagwa durch Wahlen legitimiert wurde, wird er unsere Rechte nach seinem Willen missbrauchen.»

Mit Spannung wurde das Votum im benachbarten Südafrika erwartet, wo sich wegen der katastrophalen Wirtschaftslage in Simbabwe zuletzt Tausende Simbabwer niedergelassen hatten. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa rief Politiker und Bürger im Nachbarstaat dazu auf, den Wahlausgang anzuerkennen. Einsprüche sollten vor Gericht geklärt werden und nicht auf der Strasse in Form von Protesten.