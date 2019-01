Knobloch rief zum Schutz der Demokratie auf und warnte: «Heute und hier ist eine Partei vertreten, die diese Werte verächtlich macht und Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlost und enge Verbindungen ins rechtsextreme Milieu unterhält.» Es sei in aller Verantwortung, so Knoblauch, «dass sich das Unvorstellbare nicht wiederholt». «Nie wieder» sei ein Fundament der Bundesrepublik Deutschland.

Das will Knobloch nicht gelten lassen. Sie sagt der Nachrichtenagentur dpa, die AfD trete selbst sehr laut auf und reagiere dann bei Kritik an der eigenen Partei sehr unsouverän. «Eine Partei, die sich so rechtsradikal darstellt, gehört nicht in ein gesetzgebendes Gremium.»

Auf Twitter hat sich eine hitzige Diskussion entfacht. AfD-Anhänger werfen Knobloch vor, sie habe die Gedenkveranstaltung missbraucht.