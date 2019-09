Der 38-jährige Sohn des im Volk sehr beliebten ehemaligen Regierungschefs Junichiro Koizumi ist ab sofort Umweltminister.

Abe wird im November so lange an der Spitze der japanischen Regierung stehen, wie kein Politiker vor ihm. Es wird allgemein erwartet, dass er 2021 zurücktritt. "Abe will offensichtlich ein offenes Rennen starten zur Bestimmung des nächsten oder gar auch schon des übernächsten Regierungschefs", kommentierte der Börsenexperte Yoshimasa Maruyama die Kabinettsumbildung.

Besondere Aufmerksamkeit bekam dabei die Beförderung von Shinjiro Koizumi, derzeit unbestritten der Liebling der Medien in der japanischen Politik. Unter anderem wurde über seine Hochzeit mit einer Fernsehmoderatorin in jeder Einzelheit berichtet, verkündet wurde diese im Büro des Regierungschefs.

Relativ wenig bekannt ist dagegen über die politischen Einstellungen des 38-Jährigen. Er ist der drittjüngste Minister in der Geschichte Japans, wo eigentlich Alter nicht nur in der Politik als eines der entscheidenden Merkmale bei Beförderungen gilt.

Neuer Aussenminister des Landes wird Toshimitsu Motegi, auch er wurde nach Ansicht von Beobachtern durch seine Ernennung in eine aussichtsreiche Position für den Kampf um die Abe-Nachfolge gehoben.

Der 63-Jährige hatte als grossen Erfolg erst unlängst ein Handelsabkommen mit den USA vereinbart. Er übernimmt das Amt von Taro Kono, der nun Verteidigungsminister wird. Abseits der Politik, wo er als Hardliner gilt, macht Kono immer mal wieder über seine Aktivitäten in sozialen Netzwerken von sich reden - er gibt auch schon mal Beziehungstipps.