Jetzt hat es Viktor Orbán schwarz auf weiss: Die gegen seinen Willen beschlossene Flüchtlingsverteilung ist rechtens und auch sein Land muss sich daran beteiligen. Ohne Wenn und Aber stellten sich die Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg in ihrem gestern veröffentlichten Urteil hinter die EU-Kommission. Weder habe es Verfahrensfehler bei der Beschlussfassung gegeben, noch sei die Umverteilung von Flüchtlingen aus Griechenland und Italien zur Hochzeit der Krise im Sommer 2015 eine inhaltlich verfehlte Massnahme. Im Gegenteil: «Diese Regelung trägt tatsächlich und in verhältnismässiger Weise dazu bei, dass Griechenland und Italien die Folgen der Flüchtlingskrise von 2015 bewältigen können», schreibt der EuGH. Dass bislang weit weniger Personen als geplant umgesiedelt werden konnten (siehe Box) liege auch «an der mangelnden Kooperation bestimmter Mitgliedstaaten», so der EuGH.

Ungarn und seine Mitklägerin, die Slowakei, fahren somit eine krachende Niederlage ein. Von Sieg will EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos aber nicht sprechen. Dieser Ausdruck existiere im EU-Wortschatz nicht, so der Grieche gestern in Brüssel. Trotzdem sieht sich die EU-Kommission nun aber bestätigt, die im Juni lancierten Vertragsverletzungsverfahren gegen die Flüchtlingsverweigerer Ungarn, Polen und Tschechien voranzutreiben (die Slowakei konnte sich mit der Aufnahme von einigen wenigen Flüchtlingen dem Verfahren gerade noch entziehen). Wenn die entsprechenden Regierungen ihre Einstellung in den kommenden Wochen nicht ändern würden, werde die Kommission sie vor den EuGH zitieren, so Avramopoulos deutlich. Ungarn müsste ein Quorum von 1294 Flüchtlingen übernehmen, Polen 6182, Tschechien 2691. Avramopoulos hielt aber fest, dass es ihm mehr ums Prinzip, denn um die absoluten Zahlen gehe. Avramopoulos: «Alle Staaten sind angehalten, Solidarität zu zeigen.»

In Bratislava signalisierte man gestern, das EuGH-Urteil zu akzeptieren. An der Überzeugung, dass die Verteilung nach Quoten in der Praxis nicht funktioniere, ändere sich aber nichts, so der slowakische Regierungssprecher Peter Susko. Der ungarische Aussenminister Peter Szijjarto hingegen sprach von einer «inakzeptablen» und «politischen Entscheidung» des EuGHs und kündigte an, dass Budapest weiter dagegen ankämpfen werde. Wie das genau geschehen soll, liess er jedoch offen. Zumindest politisch dürfte der Streit um die Quote also noch lange nicht zu Ende sein.

Reform des Dublin-Systems

Dabei geht es nicht nur um den aktuellen Umverteilungsentscheid, sondern auch um die von der EU-Kommission vorangetriebene Reform des Dublin-Systems. Der Entwurf sieht vor, dass in Zeiten eines ausserordentlichen Migrationsandrangs Länder an der EU-Aussengrenze entlastet werden und mittels eines «Fairness-Mechanismus» Asylsuchende auf die restlichen EU-Staaten abgeben können. Wegen des Streits um die Flüchtlingsquote und der grundsätzlichen Opposition einiger EU-Länder an einer Beteiligung an einem gemeinsamen Asylsystem steckt die Reform derzeit jedoch im Ministerrat fest. Vom EuGH-Entscheid erhofft sich Avramopoulos nun zusätzlichen Schub für die Dublin-Reform und rechnet mit einem neuen Kompromissvorschlag bis Ende Jahr.

Neben der Schlappe am EuGH musste Viktor Orbán gestern noch einen zweiten Rückschlag einstecken – obgleich damit zu rechnen war. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erteilte der Forderung nach EU-Finanzierung des ungarischen Grenzzauns zu Serbien eine Absage, die Orbán letzte Woche mit dem expliziten Verweis auf «europäische Solidarität» vorbrachte. «Es gibt Zeiten, in denen Mitgliedstaaten vielleicht Unterstützung erwarten und andere, in denen sie bereit zu eigenen Beiträgen sein sollten», schrieb Juncker Orbán per Brief nicht ohne Süffisanz. Daneben wies er darauf hin, dass es Budapest selbst war, welches 2015 die Umverteilung von bis zu 54 000 Flüchtlingen abgelehnt hat, die damals in Ungarn gestrandet waren.