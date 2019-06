Sekundenbruchteile vor der Sprengung schossen von der Fahrbahn riesige Wasserfontänen in die Höhe: Die Verantwortlichen hatten auf und unter der Brücke grosse Wassertanks montiert, die ebenfalls gesprengt wurden. Die Wasserfontänen sollten die Staubentwicklung eindämmen, da in der Brücke auch gefährlicher Asbest verbaut worden war.

Um 9.32 Uhr begannen in Genua die Sirenen zu heulen – und fünf Minuten später explodierten mehrere Tonnen Dynamit, die an den tragenden Teilen der Pfeiler 10 und 11 des Morandi-Viadukts angebracht worden waren.

Trotz der für die Tausenden von Zuschauern spektakulären Vorsichtsmassnahme war die Baustelle nach der Sprengung der Brücke für längere Zeit in eine grosse Staubwolke gehüllt, die sich danach nur langsam in Richtung des Küstengebirges verzog.

3400 Anwohner evakuiert

Weil die beiden Ost-Pfeiler des Morandi-Viadukts inmitten eines Wohngebiets standen, mussten am frühen Morgen vor der Sprengung 3400 Anwohner evakuiert werden. Sie konnten gestern Abend wieder in ihre Häuser zurückkehren. Etwa 400 gebrechliche Bewohner waren schon am Vorabend in Hotels ausquartiert worden.