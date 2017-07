Wegen Fotokopie im Gefängnis

Das Kollektiv will dagegenhalten. «Zusammensein, Solidarität, Austausch – das ist für uns derzeit das Wichtigste», sagt die Malerin Ahu Akgün. Und damit seien die sechs Freunde nicht allein, erzählt Gizem, die in einer Galerie arbeitet und gut vernetzt ist in der türkischen Szene: Allenthalben würden derzeit Kollektive gegründet, «das ist ein richtiger Trend geworden». Aus der Not geboren ist dieser Trend, denn die Spielräume nach aussen werden immer enger, seit nach dem Putschversuch der Ausnahmezustand verhängt wurde. Der Boden von Recht und Gesetz ist seither zu Treibsand geworden, in dem man jeden Moment versinken kann.

Ayca erzählt von einem Bekannten, einem Ingenieur, der gerade freigelassen worden ist. Der junge Mann hatte in einem Copyshop einen kritischen Artikel über Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kopiert, wurde von einem Angestellten des Ladens bei der Polizei verpfiffen und sass 27 Tage hinter Gittern, bevor die Staatsanwaltschaft die Sache fallen liess. «Unter dem Ausnahmezustand kannst du jederzeit festgenommen werden, ohne Grund», sagt Gizem.

Illegal – dem Staat scheissegal

Fast jeder kann solche Geschichten erzählen, von Verwandten oder Bekannten oder von sich selbst. Ayca hat auch schon eine Nacht in Polizeihaft verbracht, weil sie mit einem Slogan auf dem T-Shirt gegen die Abholzung eines Waldstücks in ihrem Stadtteil auf dem asiatischen Ufer protestierte. Das war noch bevor der Ausnahmezustand verhängt wurde und damit technisch illegal – der Staatsgewalt aber scheissegal: «Sie wollen dich wissen lassen, dass sie es dennoch können», sagt die Malerin. Die Botschaft kam an: Es war das Ende ihrer kurzen Laufbahn als politisch engagierte Bürgerin.