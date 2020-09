Ein Chaos-Brexit wäre noch das kleinste der Probleme für den lettischen Ex-Premier

Es war der Aufreger des EU-Sommers: Der EU-Handelskommissar Phil Hogan musste zurücktreten, nachdem er trotz Ansammlungsverbot an einem Dinner mit 80 Leuten teilnahm. Jetzt hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Nachfolge geregelt. An Hogans Stelle soll Valdis Dombrowskis, der bisherige Vizepräsident der EU-Kommission, das Handelsdossier von Hogan übernehmen. Diese fünf Baustellen warten auf den ehemaligen lettischen Ministerpräsidenten:

1) Brexit-Chaos

Die Verhandlungen zwischen der EU und Grossbritannien befinden sich an einem toten Punkt. Am Montag machte der britische Premier Boris Johnson klar, dass er kein Problem hätte mit einem Abbruch der Gespräche. Ein Brexit ohne Deal wäre in seinen Augen sogar «ein gutes Ergebnis». Als Handelskommissar ist der 49-jährige Dombrowskis zwar nicht direkt mit den Verhandlungen betraut: Die führt der Chefunterhändler Michel Barnier im Namen der EU. Doch falls es Ende Jahr zum Knall kommt, dürfte es an Dombrowskis liegen, den Scherbenhaufen aufzuräumen.