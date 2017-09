Anlass ist der umstrittene Freispruch für einen weissen ehemaligen Polizisten, der 2011 nach einer Autoverfolgungsjagd einen afroamerikanischen mutmasslichen Drogendealer erschossen hatte.

Die Proteste am Sonntag blieben zunächst friedlich. Auch am Freitag und Samstag hatten sie gewaltlos begonnen, waren dann jedoch eskaliert: Demonstranten warfen Steine und Flaschen gegen Polizisten, zertrümmerten zahlreiche Schaufenster und richteten Schäden am Wohnhaus der Bürgermeisterin an. Die Polizei ihrerseits setzte Tränengas ein. Mehrere Polizisten wurden verletzt, und es gab zahlreiche Festnahmen.