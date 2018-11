Aber auch auf der anderen Seite des Ärmelkanals sind nicht alle restlos glücklich. Vor allem wenn es um die gemeinsame Erklärung zur künftigen Partnerschaft geht. Das siebenseitige Dokument soll der Ausgangspunkt für die Verhandlung eines Freihandelsabkommens sein. Einige Staaten verlangen hier Nachbesserungen.Am lautesten ertönt die Kritik bei der künftigen Regelung der Fischerei-Rechte. Weil man sich im Rahmen des Austrittsabkommens nicht einigen konnte, hat man die Fischerei vorerst offengelassen. Länder wie Frankreich, Spanien, die Niederlande oder Portugal fürchten nun um den Zugang zu den fischreichen Hoheitsgewässern Grossbritanniens. Sie wollen, dass der gegenseitige Zugang auf der Basis von Fangquoten wie bisher gewährleistet und dies in der gemeinsamen Erklärung verbindlicher umschrieben wird. Grossbritannien hingegen möchte selbst bestimmen, wer in seinen Gewässern fischt und wer nicht.

Sechs Rücktritte, ein drohendes Misstrauensvotum und Kritik von allen Seiten: für ihren Brexit-Deal muss die britische Premierministerin Theresa May viel Prügel einstecken. Wie lange sie noch Regierungschefin bleibt, geschweige denn, ob sie den Deal am 10. Dezember durchs Parlament bringt, ist ungewiss.

Der zweite Punkt betrifft die undefinierte Verlängerung der Übergangsfrist, während deren Grossbritannien praktisch EU-Passivmitglied bleibt. Im Austrittsabkommen heisst es, wenn man sich bis zum Juli 2020 auf kein Freihandelsabkommen geeinigt habe, könne die Übergangsphase einmalig bis 31. Dezember 20XX verlängert werden. Für viele ist dieses «20XX» zu vage. Vor allem Spanien drängt hier auf eine Klärung mit Blick auf die britische Enklave Gibraltar im Süden des Landes. Es ist zwar nicht so, dass Spanien die von Grossbritannien vor rund 300 Jahren annektierte Halbinsel zurückfordern würde. Aber Madrid hofft darauf, im Zuge des Brexits endlich ein paar rechtliche Fragen klären zu können. So moniert Spanien seit langem, dass Gibraltar ein Tiefsteuerparadies sei und sich seine dort arbeitenden Staatsbürger dem spanischen Fiskus entziehen würden. Ausserdem ist der Zigarettenschmuggel ein Problem. Spanien will nun sicherstellen, dass diese bilateralen Anliegen abschliessend geklärt werden.

Erklärung wird noch verfeinert

Der dritte Punkt betrifft den «zollfreien und quantitativ unbeschränkten Handel mit Gütern». Selbst wenn Grossbritannien in einer gemeinsamen Zollunion verbleibe, könne der gemeinsame Handel nicht gänzlich reibungslos sein, wie mehrere Mitgliedsstaaten in einem gestrigen Treffen in Brüssel deutlich machten. «Grossbritannien wird ein Drittstaat sein, und dies muss auch Konsequenzen haben», erklärte ein EU-Diplomat die Haltung. Dasselbe Prinzip gilt für den Zugang zu Sicherheitsdatenbanken und der EU-Polizeiagentur Europol.

Trotz der Vorbehalte rechnet in Brüssel aber niemand damit, dass einer der EU-Staaten «den Deal in die Luft jagen wird», wie es ein Diplomat ausdrückt. Das Team von EU-Chefverhandler Michel Barnier wird sich übers Wochenende mit den britischen Kollegen zusammensetzen und die gemeinsame Erklärung zur künftigen Partnerschaft verfeinern. In einem Treffen der EU-Botschafter am Sonntag wird dann nochmals der Stand der Dinge bewertet, bevor die Europa-Minister der Mitgliedstaaten am Montag definitiv grünes Licht geben werden. An einem Extra-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 25. November wird Premierministerin Theresa May dann in Brüssel erwartet, um das Abkommen zu besiegeln. Vorausgesetzt natürlich, dass sie bis dahin noch im Amt ist.