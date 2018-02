Tatsächlich ist insbesondere der Partito Democratico (PD) von Regierungschef Paolo Gentiloni und Ex-Premier Matteo Renzi für viele Linke unwählbar geworden, vor allem für die jungen Italiener. «Der PD ist keine linke Partei mehr, mit der Aufweichung des Kündigungsschutzes und der autoritären Schulreform hat Renzi Projekte durchgeführt, vor denen selbst ein Berlusconi zurückgeschreckt war», betont Viola Carofalo. Potere al Popolo wolle nun all jenen eine Stimme geben, die auch von den Linken nicht mehr repräsentiert würden, also den Millionen Italienern, die von der Krise am härtesten getroffen wurden: den prekär Angestellten, den unterbezahlten Frauen, den Migranten. «Es kann doch nicht sein, dass man heute für 4 Euro die Stunde in einem Supermarkt arbeiten muss – hier geht es um Grundsatzfragen, die endlich gelöst werden müssen, aber über die heute keine Partei mehr redet.»

Viola Carofalo, 37-jährig und mit einem zeitlich befristeten Lehrauftrag in Philosophie an der Universität von Neapel ausgestattet, hatte den Stein im vergangenen November ins Rollen gebracht. In einem auf Facebook veröffentlichten Video hatte sie die Gründung von Potere al Popolo angekündigt – und schon nach wenigen Wochen hatten sich im ganzen Land 160 lokale Komitees mit Tausenden von Aktivisten gebildet. Und das, obwohl die Bewegung für Eigenwerbung «keine Lira» zur Verfügung habe, wie die politische Chefin betont. Das Programm wurde von der Basis gemeinsam erarbeitet – über das Internet. Damit erinnert Potere al Popolo an die Protestbewegung von Beppe Grillo, allerdings nur bezüglich der Methode: «Unsere Werte sind andere, vor allem bei der Migration. Wir sind links, die ‹Grillini› sind es nicht», betont Viola Carofalo. Solidarität, Lohngerechtigkeit, Frauenrechte, Umweltschutz: Das sind die Hauptpfeiler des Programms von Potere al Popolo.

Junge an die Urne bringen

«Wir wurden von allen möglichen Menschen und Aktivisten kontaktiert, die uns sagten: ‹Endlich kommt ein politischer Vorschlag, der nicht nach altem Politmuff riecht, sondern Frische und Enthusiasmus verbreitet›», sagt Viola Carofalo. Dem Aufruf aus dem «Je so Pazz» sind daneben auch kleinere linksradikale Parteien, Hilfswerke, Basisgewerkschaften und Bürgerinitiativen gefolgt. Sympathiebekundungen kamen auch schon aus dem Ausland, beispielsweise vom französischen Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon oder von der spanischen Podemos. Ein Ziel hat die Bewegung jedenfalls bereits erreicht: Sie hat diejenigen Stimmen – zumindest teilweise – Lügen gestraft, die darüber lamentieren, dass sich die jungen Italiener generell von der Politik abgewandt hätten und deshalb am 4. März den Urnen fernbleiben würden.