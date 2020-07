Die Stimmung wird frostig: Peking macht das US-Konsulat in Chengdu dicht

Nur ein Thema dominiert derzeit die chinesischen Nachrichten. Wie massiv das Interesse am eskalierenden Konflikt mit den Vereinigten Staaten ist, beweist der absurd anmutende Livestream eines staatlichen Fernsehsenders, der zwei Kameras vor dem US-Konsulat in Chengdu aufgebaut hat: Zeitweise bis zu 20 Millionen Chinesen schauten am Freitag der profanen Strassenszene zu, die nichts anderes zeigte als einen dreistöckigen Funktionsbau in der Provinzhauptstadt Sichuans.

Dennoch feierten sich die Internetnutzer in feixenden Kommentaren: «Lasst uns das Gebäude in ein Hotpot-Restaurant umfumktionieren», schrieb einer und erhielt dafür mehr als 100000 Likes.

Das US-Konsulat in Chengdu ist nämlich zum jüngsten Symbol im Streit zwischen den zwei Weltmächten avanciert. Nachdem US-Präsident Donald Trump das chinesische Konsulat in Houston schliessen liess, ordneten nun die Chinesen ihre Vergeltung an. Mit Chengdu trifft es jenes Konsulat, das auch für die sensible Region Tibet zuständig ist. Ein Sprecher des Pekinger Aussenministeriums bezeichnete dessen Schliessung als «legitim und notwendig».

Beziehung auf 40-jährigem Tiefstand angekommen

An den Börsen hingegen sorgte die Massnahme für einen soliden Einbruch: Chinas Aktienindex CSI 300, der die Kursentwicklungen an den führenden Börsen in Shanghai und Shenzhen abbildet, ist um 4,4 Prozent gefallen. Hongkongs Hang Seng Index ist ebenfalls um über zwei Prozent gesunken. Schliesslich sind die bilateralen Beziehungen längst auf einen historischen Tiefstand seit 40 Jahren angelangt: Der Konflikt der zwei grössten Volkswirtschaften erstreckt sich über wirtschaftliche Macht, geopolitische Einflussbereiche, Technologietransfers sowie die Schuldfrage der Coronapandemie.

Am Donnerstag hatte sich US-Aussenminister Mike Pompeo bereits in einer Art Grundsatzrede über «das kommunistische China und die Zukunft der freien Welt» ausgelassen. Er sprach von einer «neuen Tyrannei» Chinas und griff Präsident Xi Jinping erstmals offen als «wahren Ideologen» des totalitären Marxismus-Leninismus an, der von einer weltweiten Hegemonie des chinesischen Kommunismus träume.