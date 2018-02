Seit 2016 ist Lebet im Kosovo. Es ist sein letzter Einsatz. In zwei Jahren wird er pensioniert. «Kosovo war mein Wunsch. Hier ist es interessant, hier passiert etwas», sagt Lebet. Er sieht aus wie Sean Connery, ein bisschen korpulenter zwar, dafür mit mehr Haaren auf dem Kopf. Sein Charme füllt das karge Büro mit Wärme. Der Raum nebenan ist gefüllt mit Dossiers von Kosovaren, die sich für ein Schweizer Visum beworben haben.

Kosovaren sind die einzigen Europäer, die für die Einreise in den Schengenraum ein Visum brauchen. Visafreiheit gibts erst, wenn das Land alle Bedingungen der 15-seitigen Liste erfüllen, die die EU dem Kosov 2012 gestellt hat. Auf der Liste steht auch, dass der Kosovo das Grenzabkommen mit Montenegro anerkennen muss.

Gerade vergangene Woche hat das kosovarische Parlament einen entsprechenden Vorschlag abgelehnt. Die Visafreiheit rückt damit in weite Ferne. Die Kosovaren bleiben Gefangene der komplizierten politischen Situation. Und der Dossierberg mit Visaanträgen in der Schweizer Botschaft wird weiter wachsen. 40 Kubikmeter Papier lagern schon in den Büroräumen.

Im vergangenen Jahr haben 22 913 Kosovaren einen Antrag für ein Visum in die Schweiz gestellt, 14 Prozent mehr als 2016. 81 Prozent davon wurden bewilligt. Unten vor dem Botschaftseingang stehen auch an diesem Nachmittag Dutzende Menschen in der Kälte und warten auf einen positiven Bericht.

Bald wird wohl alles anders

Den Romand beelendet die Situation. Er mag die Kosovaren. Und er wünscht ihnen eine Regierung, die sich entschlossener für das Wohl der Bevölkerung einsetzt. «Es wurde zu viel auf Personen gesetzt, nicht genug auf Institutionen», erklärt Lebet. «Der Fokus auf einzelne Personen, das Verharren auf diesem Stabilitäts-Paradigma, das führt nirgendwo hin.»

Korruption, sagt Lebet, sei sicher eines der Probleme, aber nicht das Hauptproblem der regierenden Riege. «Ich habe mehr Angst vor Missmanagement. Das Versagen des Staates hat oft mit Inkompetenz zu tun. Die Verwaltung leidet an Vetternwirtschaft. Nepotismus spielt mit bei der Beamtenrekrutierung.» Doppelt schade sei das, weil der Kosovo eigentlich so ein schönes Land sei. Die Kaffeekultur, diese Landschaft: Lebet schwärmt. Und er hat Hoffnung. «Wir befinden uns in einer Übergangsphase. Die Zahl derer, die die Kriegshelden an der Macht unterstützen, wird kleiner.» Die Jungen hätten zwar noch Respekt vor den Kriegern. Deren Politiktreiben aber, das machten sie nicht mit.

Fürs Foto geleitet Lebet den Reporter auf den Balkon. Im Hintergrund weht die Schweizer Fahne über dem Kabelgewirr Pristinas. Aus dem Dächermeer ragt die Spitze der Mutter-Teresa-Kathedrale. Nach der heiligen Albanerin ist auch die Fussgängerzone benannt, die sich nicht weit von Lebets Balkon weg am Abend in eine Flaniermeile verwandelt. Hier prallen Welten aufeinander. Gefakte Ray-Ban-Brillen neben bettelnden Roma-Kindern, Bayern-München-Wimpel neben kosovarischen Kristallen in der Auslage der Souvenirverkäufer.

In den sauren Kohlegeruch mischt sich ein Hauch gebratener Marroni. Und der Himmel über dem angrenzenden «Swiss Diamond Hotel» – ein Investment des kosovarischen Aussenministers Behgjet Pacolli, ein Business-Man mit Schweizer Pass und Wohnsitz im Tessin – verfärbt sich orange. Arbeiter hängen Plastikschilder mit dem Logo für die 10-Jahre-Feier des Kosovo an blau-gelb-weisse Stoffbanden.

Kapitel 3: Die Ausbrecher

Everest und Dörflingen: Manche finden, man müsse dem Kosovo erst entfliehen, um ihn vorwärtsbringen zu können.

Uta Ibrahimi (34) eilt mit einem Stapel frisch bedruckter T-Shirts unter dem Arm die Gasse neben dem «Swiss Diamond Hotel» hoch und hinein in den Miqt Pub. Ibrahimi, kaum 1,60 Meter gross, blonde Haare, stahlblaue Augen, hüpfender Schritt, sprüht vor Energie. Sie hat für den Abend in ihr Lieblings-Lokal geladen. Sie will die mitgebrachten T-Shirts verkaufen und Geld sammeln für die anstehende Expedition.

Ihr Ziel: als erste Kosovarin alle vierzehn 8000er der Welt zu besteigen. Im Frühling steht der Lhotse auf dem Programm, im Sommer dann der K2. Den Everest hat sie schon hinter sich. Am 22. Mai stand sie auf dem höchsten Berg der Welt, alleine mit ihrem Guide. Eigentlich hätte sie mit einer Gruppe albanischer Bergsteiger hochgehen wollen. Doch die nahmen sie nicht mit. Für eine Frau sei das zu taff, man wolle das Risiko nicht eingehen, sagten sie ihr im Basecamp. «Ich war dann vor ihnen oben», ruft Uta Ibrahimi durch den dröhnenden Soundcheck der Jazz-Band, die im Pub gleich zu spielen beginnt.