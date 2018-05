Grund für den Unmut sind die Pläne der CSU, der Polizei massiv mehr Befugnisse in der Verbrechensprävention zu erteilen. Heute wird eine entsprechende Gesetzesanpassung durch den bayerischen Landtag gewinkt, im Sommer soll das verschärfte Polizeiaufgabengesetz (PAG) dann bereits in Kraft treten. Die CSU hat im Parlament die Mehrheit, das strittige Gesetz wird also durchkommen. Kritiker monieren, die CSU schaffe damit einen Überwachungsstaat.

Künftig Einsätze mit Bodycams

Widerstand regt sich allen voran an dem im neuen Gesetz verankerten Begriff der «drohenden Gefahr». Zwar hat das Bundesverfassungsgericht polizeiliche Präventivmassnahmen auch bei drohender und nicht konkreter Gefahr explizit erlaubt, allerdings bezogen sich die obersten Richter bei ihrer Interpretation auf die Terrorabwehr. In Bayern sollen die polizeilichen Befugnisse bei drohender Gefahr künftig auch auf schwere Delikte ausgeweitet werden.

Unter anderem sollen die bayerischen Gesetzeshüter künftig auch ohne konkreten Anhaltspunkte einer Straftat die Post von Verdächtigen öffnen und Abhörmassnahmen oder Fahndungen auf der Basis von erweiterten DNA-Untersuchungen einleiten dürfen. Bei den erweiterten DNA-Prüfungen können Augen-, Haut- und Haarfarbe, Alter und Herkunft eines Verdächtigen bestimmt werden.

Bürgerrechtler befürchten ethnische Diskriminierung bei der Fahndung aufgrund nur eingeschränkt aussagekräftiger Analysen aus DNA-Proben. Darüber hinaus ist eine Vielzahl von technischen Möglichkeiten umstritten. Dazu gehören Zugriffe auf Cloud-Speicher oder das verdeckte Chatten über Messenger und das Mitlesen von WhatsApp-Nachrichten. Ausserdem tragen bayerische Beamte künftig bei Einsätzen Bodycams – also Körperkameras.

Rechtsexperten befürchten allerdings, die bayerische Polizei würde künftig Aufgaben von Geheimdiensten übernehmen. Ein von der Opposition beauftragter Gutachter kommt zum Schluss, dass eine so umfassende Eingriffs- und Kontrollbefugnis in die Lebensweise und Privatsphäre keine deutsche Behörde seit 1945 besessen habe. Der Münchner Rechtsanwalt Hartmut Wächtler warnte: «Wir werden eine Polizei bekommen mit Machtbefugnissen, wie es sie seit 1945 nicht gegeben hat.» Das Nachrichten-Portal netzpolitik.org, das sich unter anderem mit dem Thema staatlicher Überwachung auseinandersetzt, schrieb etwa: «Die Trennung zum Nachrichtendienst verwischt», die «Süddeutsche Zeitung» titelt: «Bayern macht aus der Polizei eine Darf-fast-alles-Behörde».

Modell für den Bund?

Der bayerische Innenminister Markus Söder (CSU) versuchte die Wogen zu glätten, machte zugleich deutlich, dass er am Polizeiaufgabengesetz festhalten wolle. Söder kündigte angesichts der massiven Gegenwehr an, eine Kommission mit Datenschützern, Verfassungsrechtlern und Polizeipraktikern einzusetzen, welche die Umsetzung des Gesetzes kritisch begleite.

Die Hoheit über die Polizei haben in Deutschland die Bundesländer, eine Änderung der bestehenden Polizeigesetze ist für die Anpassung an europäische Datenschutzvorgaben notwendig. Nicht nur Bayern revidiert daher das Gesetz, auch anderer Bundesländer arbeiten an einer Revision, darunter Nordrhein-Westfalen. «Bayern geht bei der Ausweitung der Rechte der Polizei weiter als die anderen Bundesländer», zitiert der «Spiegel» Polizeirechtsexperte Markus Thiel. Bürgerrechtler befürchten bereits, das Modell Bayern solle bald schon für das gesamte Land gelten. Das Bundesinnenministerium in Berlin wird von CSU-Chef Horst Seehofer geführt. Herrmann sagte schon früher, dass er zusammen mit Seehofer eine Politik für Bayern und den Bund «aus einem Guss» plane.