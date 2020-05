Die Ibiza-Affäre brachte ihn zu Fall – nun wittert Strache dank Coronakrise seine Chance

Ausgerechnet Heinz-Christian Strache will «Hüter der Verfassung» sein. «Wir passen darauf auf, dass die momentan Mächtigen in diesem Land es nicht zu weit treiben.» Ein Jahr nach der Ibiza-Affäre sieht sich der einst führende Rechtspopulist Österreichs an der Spitze einer - wie er es nennt - neuen Bürgerbewegung und wittert dank Corona-Krise seine Chance.

Der Absturz der Wirtschaft und die Rekordarbeitslosigkeit in der Alpenrepublik könnten für den 50-Jährigen ein ideales Umfeld werden, um bei der Landtagswahl in Wien im Oktober ein Ausrufezeichen zu setzen. «So wie die Rechtspopulisten Modernisierungs-Verlierer an sich gebunden haben, kann das auch bei besonders schlimm getroffenen Corona-Verlierern gelingen», sagt der Politologe Peter Filzmaier. Straches Comeback auch unter dem Vorzeichen eines Aufpassers ist bemerkenswert.

Ein verhängnisvolles Gespräch

Der Ex-Vizekanzler selbst hat das Vertrauen der Bürger in den verantwortungsvollen Umgang der Politiker mit der Macht in spektakulärer Weise beschädigt. Am 17. Mai 2019 wurde von «Spiegel» und «Süddeutscher Zeitung» das Ibiza-Video veröffentlicht. Ein mehrminütiger Zusammenschnitt aus vielen Stunden heimlich gefilmten Materials, das den damaligen FPÖ-Chef im Sommer 2017 in einem verhängnisvollen Gespräch zeigt.