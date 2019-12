Die grüne Insel: Mallorca will nur noch Elektro-Autos und verbannt sogar Kaffeekapseln

Handeln tut Not, denn Mallorca kämpft mit grossen Klima- und Umweltproblemen: Ein durch den Klimawandel langsam, aber stetig steigender Meeresspiegel. Eine verheerende Plastikflut im Meer und an Land. Auch die Luftverschmutzung macht der Insel zu schaffen. Etwa in der Inselhauptstadt Palma, wo Autokarawanen und Kreuzfahrtschiffe für bedenkliche Schadstoffwerte sorgen. Diese sind zuweilen so hoch, dass sie nach einer neuen Studie sogar die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation überschreiten.

Deswegen zieht die Regionalregierung der Balearischen Inseln, zu denen neben Mallorca auch Ibiza, Menorca und Formentera gehören, die Notbremse. Die spanische Inselregion beschloss ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz, das Verbote von Verbrennungsmotoren und den schrittweisen Einsatz von sauberen Energieträgern vorsieht. Damit wird Mallorca zum spanischen Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel. Auch der Abfallflut, zu welcher der Massentourismus in grossem Masse beiträgt, wird der Kampf angesagt.

Stolz eröffnete jüngst der balearische Minister für die Energiewende, Juan Pedro Yllanes, in Palma Spaniens grösste Stromtankstelle. Die grosse E-Tankstelle markiert einen Meilenstein auf Mallorcas Fahrt in die Zukunft. An der Ladestation können zehn Autos gleichzeitig ihre Batterien aufladen. Weitere Ladestellen werden folgen. Schon bis zum kommenden Frühjahr soll inselweit alle 20 Kilometer eine Stromtankstelle stehen, in den nächsten Jahren wollen die Inselpolitiker ein Netz aus 1000 Ladestationen haben. Diese E-Offensive ist Teil der umweltpolitischen Wende, mit der sich Mallorca gegen den Öko-Kollaps stemmt.

Mallorca besonders betroffen

Auch auf der Badeinsel ist die Klimakrise längst angekommen, sagte Minister Yllanes dieser Tage. Die Balearen seien durch ihre Lage mitten im Mittelmeer ein empfindliches Territorium und befinden sich in besonders grosser Gefahr, warnte er. Seine regionale Mitte-links-Regierung rief deswegen formell den „Klimanotstand“ aus.

Immer heftigere Unwetter treffen Mallorca, das zwischen Nordafrika und Südeuropa liegt. Vor einem Jahr starben 13 Menschen nach einem noch nie gesehenen Jahrhundertregen, der in dem mallorquinischen Ort Sant Llorenç eine verheerende Schlammlawine auslöste. Auch in den letzten Monaten kam es auf der Insel immer wieder zu Überschwemmungen nach Starkregen.