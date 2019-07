In Griechenland stehen bei der Parlamentswahl am Sonntag die Zeichen auf einen politischen Wechsel. Nach viereinhalb Jahren an der Macht müssen Premierminister Alexis Tsipras und sein Bündnis der radikalen Linken (Syriza) wahrscheinlich auf die Oppositionsbänke im Athener Parlament zurückkehren. Nächster Ministerpräsident dürfte Kyriakos Mitsotakis werden. Seine konservativ-liberale Nea Dimokratia (ND) liegt in allen Meinungsumfragen vorn.

«Am Sonntag wählen wir, am Montag schlagen wir eine neue Seite auf!», rief Mitsotakis am Donnerstagabend bei einer Wahlkundgebung am Fuss der Athener Akropolis seinen Anhängern zu. Er will Steuern und Sozialversicherungsbeiträge senken, Investitionen fördern und den Mindestlohn von 650 auf 730 Euro erhöhen. Finanziert werden sollen die Steuererleichterungen über Einsparungen und das höhere Wirtschaftswachstum, das sich Mitsotakis von seiner Politik verspricht. Kein gutes Haar lässt der Oppositionschef an Tsipras und seiner Regierung: