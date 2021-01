Die EU-Staaten zögern mit einer deutlichen Botschaft an Putin – das sind die Gründe

Wird Russland nach der Verhaftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und der vorübergehenden Festnahme von über 3000 seiner Unterstützer am Wochenende mit neuen Sanktionen belegt? Diese Frage diskutierten die EU-Aussenminister bei ihrem Treffen am Montag in Brüssel. Die Antwort: Nein. Oder genauer: Noch nicht.

Obwohl einige Mitgliedsstaaten wie zum Beispiel die baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen offen für Sanktionen sind, will die Mehrheit noch zuwarten und das Ergebnis von Nawalnys nächster Gerichtsverhandlung am 2. Februar abwarten. In dieser Woche wird der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell auch persönlich in Moskau sein und sich direkt bei Aussenminister Sergej Lawrow erkundigen können. «Unsere Antwort wird sicher von der aktuellen Entwicklung abhängen», so Borrell.