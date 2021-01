Die Deutschen wollen die Impfung – doch jetzt kommt erst Mal die Coronaleine

Eigentlich hätte dieses Jahr doch mit so viel Optimismus starten sollen. Impfen im Akkord, sinkende Infektionszahlen, die Perspektive, dass - wenn sich die Bevölkerung noch einige Wochen diszipliniert an die Regeln hält - in absehbarer Zeit so etwas wie Normalität zurückkehren wird.

Doch stattdessen startet 2021 gleich, wie das vorige Jahr aufgehört hat: Mit dem x-ten «Corona-Krisengipfel» zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der 16 Bundesländer. Deren Botschaft ist, dass der Lockdown nicht nur bis mindestens Ende Januar in die Verlängerung gehen wird, sondern dass die Massnahmen auch gleich noch verschärft werden.

Unter anderem soll in besonders von Corona betroffenen Landkreisen mit einem Inzidenzwert von 200 Infektionen auf 100'000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden. Das betrifft etliche Gebiete auch im Grenzgebiet zur Schweiz. Ausflüge in Naherholungsgebiete sind für die Betroffenen vorübergehend nicht mehr möglich. Wie das allerdings von den Behörden kontrolliert werden soll, ist offen.

Ausserdem möchte die Kanzlerin mindestens für die nächsten drei Wochen die Kontakte noch weiter reduzieren. Nur noch eine Person ausserhalb des eigenen Haushaltes soll als Kontakt zugelassen sein.

Den Impfzentren fehlt der heilende Stoff

Dass die Regierung angesichts der noch immer hohen Infektionszahlen die Massnahmen aufrechterhalten will, war schon länger klar. Doch neue Berichte über das «Impfchaos» und zu wenig bestellte Impfmengen sorgen in weiten Teilen der Bevölkerung für Verärgerung. Nachrichtensendungen berichten über betriebsbereite Impfzentren, in denen aber das Präparat kaum verabreicht werden kann, da es schlicht nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht.