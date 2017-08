Für Ates und ihre Mitstreiterinnen indes ist klar: Die von Männern dominierten grossen Muslimverbände fürchten um ihre Vormachtstellung. Doch das Problem sitze tiefer, sagt Ates: «Es wird so viel Sex unterdrückt im Islam. Gerade muslimische Männer haben damit ein riesiges Problem.» Selbst in der Moschee werde die Frau zum Sexobjekt degradiert. Und den betenden Männern werde unterstellt, sie könnten nicht einmal während des Gebets ihre Gedanken an Sex ausschalten, wenn sich in ihren Reihen Frauen zum Gebet auf die Knie würfen. «Dabei richtet sich der Blick während des Gebets ausschliesslich auf den Boden und nicht auf den Hintern eines Gläubigen in der vorderen Reihe», sagt Ates. Wenn die Regeln schon so wichtig seien, dann sollten die Männer auch strikt nach ihnen beten, findet sie.

Mit der harschen Kritik und der Wut der konservativen Männer hatte Seyran Ates gerechnet. «Ich bin ja nicht naiv», betont sie. Womit sie allerdings nicht rechnete, das war die Reaktion aus der Türkei. Weil Seyran Ates einst einen Preis der Gülen-Bewegung entgegen genommen hatte, wurde sie nach der Moscheeeröffnung von Präsident Erdogan und dem mächtigen Religionsministerium Diyanet als Mitglied der Gülen-Bewegung bezeichnet.

Der Schaden war angerichtet. Weil die Gülen-Bewegung in der Türkei hinter dem Putschversuch vor einem Jahr stecken soll, gilt die Organisation in den Augen Erdogans und seiner Anhänger auch und vor allem in Deutschland als terroristische Organisation. Terroristen kennen nur eine Antwort: die der Gewalt. Und so war Seyran Ates als vogelfrei erklärt worden. Die Jagd auf sie konnte beginnen. Dabei bestreitet Seyran Ates Verbindungen zu den Gülenisten vehement. «Denen sind wir doch viel zu modern», sagt sie.

Doch selbst moderate Muslime waren überrascht, als ausgerechnet die als Islamkritikerin bekannte Seyran Ates sich zum Glauben bekannte und eine Moschee eröffnete. Auch sie begegnen ihr deshalb mit Skepsis. Wie also sorgt Seyran Ates nun dafür, dass sich ihre Moschee mit Gläubigen füllt? Die Bewegung droht zu ersticken, wenn sie nicht getragen wird. Ates aber ist zuversichtlich und weist darauf hin, dass alle Veränderungen im Kleinen beginnen müssen. Ausserdem habe sie so viel Zuspruch aus der ganzen Welt erlebt. Und aus dem Berliner Kiez Neukölln mit seiner grossen türkischen Gemeinschaft kam die Anfrage der Bezirks-Bürgermeisterin für eine Eröffnung eines liberalen Moschee-Ablegers.

Draussen stehen die LKA-Beamten in ihren unauffälligen Bluejeans, Halbschuhen und Kurzhaarschnitten. Sie rauchen eine Zigarette um die andere. Auffällig unauffällig. Und bald kehrt in Berlin der Feierabend ein. Doch die Gefährdung kennt keinen Feierabend. Und so fahren die Personenschützer Seyran Ates möglichst unauffällig in ihre Wohnung.

Sichtlich verstört macht sich auch der junge Honigkurier auf den Heimweg. Ein Geschenk hatte er im Gepäck, keine bösen Absichten. Und doch ist er stigmatisiert als junger Muslim, aus dem schnell ein potenzieller Attentäter wird.

Ob ihm aufgefallen ist, dass er soeben das eigentliche Opfer des gehässigen Streits zwischen konservativen und liberalen Muslimen geworden ist? Die Mission der Seyran Ates jedenfalls hat eben erst begonnen.