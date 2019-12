Die ausweglose Situation in Israel hilft Benjamin Netanjahu

Israels politische Krise geht in die nächste Runde. Am 2. März wird das Land zum dritten Mal innerhalb von elf Monaten Wahlen abhalten. Weder Premier Benjamin Netanjahu noch seinem Herausforderer Benny Gantz ist es in den vergangenen Wochen gelungen, eine mehrheitsfähige Koalition zu bilden. Auch das Parlament hat die am Mittwochabend auslaufende Frist für eine Regierungsbildung verstreichen lassen.

Pikant: Laut jüngsten Umfragen zeichnet sich auch beim nächsten Urnengang kein Ausweg aus der Pattsituation ab. Und noch pikanter: Die ungeklärte Lage kommt Noch-Premierminister Netanjahu entgegen. Es könnte ihm helfen, den Beginn seines anstehenden Gerichtsprozesses zu verschieben oder gar zu verhindern.

Netanjahu, dem der Generalstaatsanwalt in drei Korruptionsfällen den Prozess machen will, hat als Premier politische Möglichkeiten, sich vor dem Gang vor Gericht zu retten. Juristisch ist seine Lage zwar sehr ernst. Ende November deponierte Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit die Anklageschrift beim Sprecher des israelischen Parlaments, der Knesset.