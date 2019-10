Deutsches Versuchslabor lässt Tiere qualvoll verenden – Spuren führen in die Schweiz

(watson/jaw) Ein Mitarbeiter der Tierschutzorganisation Soko Tierschutz und Cruelty Free International hat sich als Pfleger in das Tierversuchslabor LPT nahe Hamburg eingeschleust. Von Dezember 2018 bis März 2019 dokumentierte der Tierschützer die zahlreichen brutalen Tierversuche an jungen Hunden, Katzen, Affen und Kaninchen.

Der Bericht sorgte in Deutschland in den letzten Tagen für viel Empörung. Bei LPT handelt es sich um ein Familienunternehmen. Das Versuchslabor ist eine der grössten Einrichtungen für Tierversuche in Deutschland. Im Auftrag von in- und ausländischen Pharma-Firmen werden Toxizitätstests für Medikamentenzulassungen durchgeführt.

Die Firma verweigerte bis anhin mehreren Politikern – darunter der Bürgermeister der Gemeinde Mienenbüttel – und Tierschützern den Zutritt zu den Anlagen. Die Firma steht deswegen bereits seit Jahren in der Kritik.

Auf was stiess der Mitarbeiter?

Die Bilder sind schockierend. Hunden wird ein Schlauch in den Magen eingeführt und mit einer Testsubstanz vollgepumpt wird. Das Ziel davon: Man will die Dosis finden, aber der schwere Nebenwirkungen bis hin zum Tod auftreten.

«In der Nacht waren die Tiere sich selbst überlassen. Im schlimmsten Todeskampf mussten sie auf kalten Fliesen liegen. Man hat sie nicht erlöst, sondern sterben lassen», sagt Friedrich Mülln von Soko Tierschutz. Heute Abend sollen die Filmaufnahmen in der ARD-Sendung «Fakt» gezeigt werden. Einige Ausschnitte wurden bereits auf YouTube publiziert.

Achtung! Szenen dieses Videos können für den Leser verstörend wirken.