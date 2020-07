Desolate Umfragewerte: Warum Trump 100 Tage vor der Wahl mit dem Rücken zur Wand steht

In weniger als 100 Tagen wählt Amerika einen neuen Präsidenten. Und der Amtsinhaber erfindet sich gerade neu. Nachdem Donald Trump die Coronakrise zu Monatsbeginn als beendet erklärt hatte, gibt der Präsident nun den besorgten Landesvater.

Er wirbt für den Gebrauch von Gesichtsmasken, er ist von seiner Forderung abgekommen, dass sämtliche Schulen nach den langen Sommerferien wieder geöffnet werden müssen, und er hat gar den festlichen Teil des republikanischen Parteitags in Florida abgesagt – obwohl doch hinlänglich bekannt ist, dass Trump danach dürstete, in einer Sportarena von einer tobenden Menschenmenge bejubelt zu werden.

In einem Interview mit einer Internet-Persönlichkeit räumte der Präsident vorige Woche gar ein, dass er seine zahlreichen Wortmeldungen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter «viel zu häufig» bereue.

Trumps Umfragewerte sind im Keller

Man kann von diesem Kurswechsel halten, was man will. Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass Trump plötzlich einen neuen, weniger aggressiven Ton anschlägt, weil er mit dem Rücken zur Wand steht. Unbestritten ist aber, warum der Präsident so kurz vor dem Wahltag einen Neustart versucht: Seine Umfragewerte sind angesichts stetig steigender Coronazahlen desolat.