Der Schlagabtausch der Demokraten in Las Vegas lässt Mike Bloomberg alt aussehen

Warren attackierte Bloomberg buchstäblich von der ersten Minute an, und verwickelte ihn in eine Diskussion über sexuelle Belästigungen in seinem Unternehmen. Bloomberg wirkte dabei überfordert, und er versuchte sich mit der Bemerkung, vielleicht hätten weibliche Angestellte seine Witze falsch verstanden, aus der Affäre zu stehlen. (Das Wahlkampf-Team von Warren gab nach der Debatte bekannt, dass es während der Debatte gegen 3 Millionen Dollar gesammelt habe.)

Endlich hat die ehemalige Universitätsprofessorin ihre Rolle gefunden. Sie ist die Frau, die Dinge beim Namen nennt, ihre Konkurrenten gegen unfaire Kritik verteidigt und dabei das eigentliche Ziel der Demokraten, den Amtsinhaber im Weissen Haus zu besiegen, nicht aus den Augen verliert. Die Art und Weise, wie Elizabeth Warren am Mittwoch den gewieften Unternehmer Mike Bloomberg auf der Bühne des Paris Theater in Las Vegas rhetorisch filetierte, war selbst für amerikanische Verhältnis höchst aussergewöhnlich.

Some more of that Warren-Bloomberg exchange over past comments and the company's NDA's. And the ABC News story from back in December. https://t.co/IM2bD0IwU5 pic.twitter.com/vIyXIyb82X

Weder noch: Pete Buttigieg (38), Ex-Stadtpräsident

Man muss es «Mayor Pete» lassen: Er ist stets «on message», wie das in Amerika so schön heisst, er wiederholt seinen Slogan immer und immer wieder. Deshalb sagte Pete Buttigieg am Mittwoch erneut, nun sei die Zeit für einen Aussenseiter gekommen, in Washington aufzuräumen (ein Seitenhieb gegen die Berufspolitiker auf der Bühne); er griff aber auch Bloomberg an, dem er vorwarf, er wolle sich das Präsidentenamt mit seinen Milliarden kaufen.

Zudem kritisierte er Sanders für das Verhalten seiner Anhänger, und wies darauf hin, dass er strenggenommen gar kein Demokrat ist. (Sanders bezeichnet sich als parteiunabhängig; er musste aber der Demokratischen Partei beitreten, um sich für die Präsidentschaftskandidatur zu bewerben.) Störend war höchstens, dass Buttigieg derart viel Zeit damit verschwendete, Amy Klobuchar zu attackieren. Sie steht ihm weder in Nevada noch in South Carolia vor der Sonne.

Flop: Amy Klobuchar (59), Senatorin

Nach dem überraschend guten Abschneiden der Senatorin bei der Vorwahl in New Hampshire waren die Erwartungen hoch – auch weil Amy Klobuchar in fast jeder Fernsehdebatte mit Witz und Fachwissen auftrumpfte. Am Mittwoch aber wurden diese Erwartungen enttäuscht. Klobuchar befand sich buchstäblich zwei Stunden lang in der Defensive. Sie musste sich verteidigen, weil sie vor einigen Tagen den Namen des mexikanischen Präsidenten vergessen hatte.

Sie lieferte sich einen Schlagabtausch mit Pete Buttigieg, der sie derart provozierte, dass sie sagte: «Ich wünschte mir, wir alle wären so perfekt wie Du.» Und sie hatte keine Antwort auf die Frage parat, warum Latinos in Nevada oder Afroamerikaner in South Carolina – den beiden nächsten Vorwahlstaaten – sie wählen sollten. Schwer vorstellbar, dass sich Klobuchar wieder aufrappeln kann.