Der mutigste Mann der Welt: Nawalny zeigt Putin die Grenzen auf – und nimmt dafür ein Leben hinter Gittern in Kauf

«Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht», sagt Alexej Nawalny und schaut in seinem Kapuzenpullover schräg in die Kamera. Neben ihm ist die russische Trikolore zu sehen, am Boden abgewetzter Linoleum. Das Video hat seine Anwältin in Umlauf gebracht. Auch sie versteht nicht, was im Polizeirevier Nummer 2 von Chimki, einem Moskauer Vorort, passiert. Kaum einer in Russland versteht das. Klar ist nur: Der 44-jährige Kreml-Kritiker wandert keinen Tag nach seiner Ankunft in der Heimat schon wieder hinter Gitter. Am späten Nachmittag spricht die Richterin ihr Urteil: 30 Tage Arrest. «Es ist die höchste Stufe der Gesetzlosigkeit», sagt Nawalny. Journalisten sind zu dem Prozess nicht zugelassen.

Nach seiner Rückkehr aus Berlin am Tag zuvor war der Oppositionspolitiker an der Passkontrolle abgeführt worden.