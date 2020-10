Der kranke Mann im Weissen Haus: Wie steht es um Donald Trumps Gesundheit?

Auch so fällt es aber schwer, Conley noch Glauben zu schenken. Der Arzt, Chef der medizinischen Abteilung des Weissen Hauses und damit Trump unterstellt, musste sich seit der Einlieferung des Präsidenten ins Spital mehrmals korrigieren – weil er entweder nicht die volle Wahrheit gesagt hatte, oder weil er negative Nachrichten über den Gesundheitszustand seines Patienten beschönigt hatte. Conley begründete diese Täuschungsversuche mit einer Erklärung, die direkt von Präsident Trump stammen könnte. «Ich wollte keine Informationen geben, die den Krankheitsverlauf in eine andere Richtung hätten steuern können.»

Sein Leibarzt allerdings behauptete am Dienstag, Trump sei auf dem Weg zur Besserung. In einer schriftlichen Stellungnahme sagte Sean Conley, ein Offizier der Marine: Trump gehe es «extrem gut». Der Präsident habe keine Symptome mehr.

Zumindest auf Twitter erweckte Donald Trump am Dienstag den Eindruck, er sei vollends genesen. Im Stundentakt verbreitete der amerikanische Präsident Stellungnahmen, in denen er den politischen Gegner beleidigte, ein härteres Vorgehen gegen Internet-Unternehmen anmahnte oder ankündigte, an der kommenden Fernsehdebatte am 15. Oktober teilnehmen zu wollen.

Tatsache ist: Die Regierung Trump ist krank. So haben sich nicht nur mehrere enge Beraterinnen und Zuarbeiter des Präsidenten mit dem Coronavirus angesteckt. Am Dienstag wurde auch bekannt, dass die Führungsriege des Pentagon sich in Quarantäne befinde.

Der Präsident wiederum spielte in seinen Twitter-Stellungnahmen die Gefährlichkeit der Pandemie herunter. Er zog – einmal mehr – den Vergleich mit Influenza und behauptete dabei, die Grippe fordere trotz Impfung in Amerika jedes Jahr über 100'000 Tote. So viele Todesopfer forderte die Grippe letztmals in den Sechzigerjahren.

Trump, der von sich sagt, er sei vielleicht nun «immun» gegen das Virus, sagte auch: «Wir müssen lernen, mit Covid zu leben», so wie Amerika auch gelernt habe, mit der Grippe zu leben. An den Folgen der Coronapandemie sind bisher über 210'000 Menschen in Amerika gestorben.