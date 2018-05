Mindestens 40 Millionen Dollar lässt sich Steyer diese Kampagne kosten – Geld, das in erster Linie in Werbespots fliesst, in denen der Kalifornier mit besorgtem Blick über die Gefahr spricht, die von Trump ausgehe. Steyer ist der Meinung, dass der Republikaner im Weissen Haus mindestens acht Delikte begangen hat, die eine Entfernung aus dem Amt durch das nationale Parlament rechtfertigten. So habe Trump die Arbeit der Justiz im Zusammenhang mit der russischen Einmischung in den Wahlkampf 2016 behindert (siehe Kasten).

Steyer ist sich selbstverständlich bewusst, dass er mit dieser Meinung aneckt – gerade auch bei Parteifreunden im nationalen Parlament. So wurde im Januar ein Vorstoss eines Abgeordneten aus Texas, ein Impeachment-Verfahren gegen Trump in die Wege zu leiten, im Repräsentantenhaus auch mit der Stimme der demokratischen Fraktionschefin Nancy Pelosi schubladisiert. Die langjährige Parlamentarierin befürchtet, eine anhaltende Debatte über ein Amtsenthebungsverfahren werde die lethargische Basis der Republikaner anspornen, an der Wahl teilzunehmen. Ziel der Demokraten müsse es sein, die Politik des Präsidenten zu bekämpfen, sagt Pelosi, und keine Zeit mit den Macken Trumps zu verschwenden.

Steyer lässt sich von solchen Mahnungen nicht abhalten. Auf die Frage, ob er Angst davor habe, mit seinem persönlichen Engagement den bereits auf sicher geglaubten Wahlsieg der Demokraten im Herbst aufs Spiel zu setzen, antwortet er mit einem barschen «Nein». Und er verweist auf Meinungsumfragen, wonach eine überwältigende Mehrheit der demokratischen Basis eine Amtsenthebung Trumps befürworte. Deshalb halte er an seiner Mission fest.