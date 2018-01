Ein halbes Dutzend Parteiwechsel

Abgesehen davon, braucht auch ein Messias eine Partei. Jair Bolsonaro hat sich nun dem «Partido Social Liberal» (PSL) angeschlossen. Das gaben Bolsonaro und der PSL-Vorsitzende Luciano Bivar in einem Communiqué am vergangenen Freitag bekannt. «Mit grossem Stolz empfängt der PSL den Abgeordneten Jair Bolsonaro und seine Pré-Kandidatur für die Präsidentschaft der Republik», heisst es darin. Dabei hat Bolsonaro erst im vergangenen Jahr noch fast alles dazu getan, um für den «Partido Ecológio» (PEN) anzutreten, der sich mit seiner Präsidentschaftskandidatur wiederum in «Patriota» umbenannt hätte. Aber eine Meinungsverschiedenheit, ein Machtkampf mit dem «Patriota»-Vorsitzenden Adilson Barroso verhinderte dies.

Das Beispiel Bolsonaro zeigt ausser Brasiliens Rechtsruck auch die Flexibilität der brasilianischen Politik, die für schweizerische Verhältnisse bisweilen schwer vorstellbar und unverständlich ist, auch weil Bolsonaro, der seit 1988 für den Bundesstaat Rio de Janeiro im Kongress in Brasília sitzt, zuvor schon ein halbes dutzend Mal die Partei gewechselt hat.

Parteien wiederum entstehen und verschwinden in Brasilien oder benennen sich eben mal um, und teilweise ist etwas anderes drinnen, als draufsteht. Auf der anderen Seite hat Luciano Bivar, Vorsitzender des «Partido Social Liberal», auch schon die Grünen-Politikerin Marina Silva unterstützt, die bei den Wahlen 2010 und 2014 jeweils auf dem dritten Platz landete. Pragmatismus ist in der brasilianischen Politik fast alles, Ideologie nur zweitrangig. Bis April haben die Kandidatinnen und Kandidaten in Brasilien nun Zeit, um sich einer Partei anzuschliessen. Bis Herbst, wenn die Wahlen anstehen, dürfte «noch viel Wasser den Fluss hinunterfliessen», wie man auf Portugiesisch sagt.

Kandidatur von «Lula» unsicher

Der ultrakonservative, manche sagen auch faschistische, Abgeordnete Bolsonaro liegt in den Umfragen im Moment hinter dem ehemaligen sozialistischen Präsidenten Luiz Inácio «Lula» da Silva vom «Partido dos Trabalhadores» (PT). «Lula» war in erster Instanz im Juli vergangenen Jahres wegen passiver Korruption zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Am 24. Januar steht die zweite Runde in dem Verfahren an. Das Urteil könnte auch über eine Präsidentschaftskandidatur «Lulas» entscheiden.