Weitere Zugeständnisse

Davis sowie andere EU-Gegnern wie der Leiter einer Gruppe von Brexit-Ultras, Jacob Rees-Mogg, misstrauen diesen Vorstellungen. «Gemeinsame Regeln» bedeute in Wirklichkeit «EU-Regeln», argumentiert der bisherige Brexit-Minister in seinem Rücktrittsschreiben – eine Einschätzung, die in Brüssel geteilt wird. Dort besteht zudem der Verdacht, die Briten wollten die vier Säulen des EU-Binnenmarktes (Güter, Dienstleistungen, Geld, Personen) auseinanderbrechen. Das sei gerade mit kleineren Mitgliedsstaaten wie den Benelux-Ländern nicht zu machen, heisst es.

In den bevorstehenden Verhandlungen müsste London also weitere Zugeständnisse machen. Genau dies befürchtet Davis. Die EU habe stets alle britischen Zugeständnisse verbucht und anschliessend mehr gefordert, klagte der Politiker gegenüber der BBC. «Wir geben immer wieder zu schnell nach.» Der Minister war in den vergangenen Monaten Regierungs-intern immer mehr ins Abseits geraten. Die EU-Austrittspolitik wird neben May selbst sowie ihrem Kabinettschef Gavin Barwell zudem stärker vom Spitzenbeamten Oliver Robbins bestimmt.

Raab, 44, gehört wie sein 69-jähriger Vorgänger den Brexiteers in der konservativen Fraktion und im Kabinett an. Deren prominente Vertreter wie Andrea Leadsom (Führerin des Unterhauses) oder Michael Gove (Umwelt) haben sich in Medien-Interviews demonstrativ an Mays Seite gestellt.

Premierministerin May verteidigte im Unterhaus ihre Politik als «richtigen Brexit». Ein unkontrolliertes Ausscheiden Grossbritanniens ohne Abschlussvereinbarung mit der EU hätte «schwerwiegende Konsequenzen». Das Land habe Besseres verdient. Am Abend wollte die konservative Parteichefin vor ihrer Fraktion sprechen.

Am Volk vorbei

Dort dürften sich die Brexit-Ultras zu Wort melden, die am Montag ihrer Enttäuschung in zahlreichen Medieninterviews Luft machten. Das Chequers-Papier setze den Brexit nicht um, klagte Hinterbänkler Rees-Mogg. May solle zurücktreten und «einem enthusiastischen Brexiteer Platz machen», forderte die Abgeordnete Andrea Jenkyns. Für eine Fraktions-interne Vertrauensabstimmung bedürfte es allerdings der schriftlichen Aufforderung von 48 Rebellen; das anschliessende Votum der 316 Tory-Abgeordneten würde May nach jetzigem Stand klar gewinnen.

Für Empörung bei den Hardlinern sorgten auch geplante Treffen Barwells, bei denen der Kabinettschef Abgeordneten der oppositionellen Labour-Party und Liberaldemokraten die Regierungsideen für den Brexit erläutern wollte. In der britischen Politik gelten solche Gespräche als ungewöhnlich.

An diesem Donnerstag muss nun der neue Minister Raab das geplante Brexit-Weissbuch im Unterhaus einbringen. Dem Vernehmen nach wird es 120 Seiten umfassen und detailliert die britischen Vorstellungen für die kommenden Verhandlungswochen skizzieren. Anschliessend könnte der neue Mann anstelle von Davis dessen geplante Reise durch mehrere wichtige EU-Mitgliedsländer antreten.