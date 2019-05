Nach gut zehn Minuten beendet Heinz-Christian Strache die Pressekonferenz. Der Vizekanzler hat seinen Rücktritt eingereicht. Er gesteht zwar Fehler ein, greift aber die Drahtzieher des Videos aufs Schärfste an. Diese seien von einer kriminellen Energie getrieben, da müsse man ermitteln. Hier kannst du die PK nachschauen:

Gegen 14 Uhr wird auch Kanzler Sebastian Kurz vor die Presse treten. Ob er Neuwahlen einberufen wird, oder weiter mit der FPÖ zusammenarbeit will, ist derzeit noch nicht klar. Es bleibt spannend.

Nach Strache hat auch Johann Gudenus seinen Rücktritt eingereicht. Der FPÖ-Politiker war zusammen mit Strache in der Villa auf Ibiza. Er soll das Treffen gemäss Strache eingefädelt haben.

Nach brisantem Video: Stellungnahme von #Strache in #Österreich https://t.co/Po7QAVJ6uU

12:25 Uhr: Strache tritt zurück

Strache tritt zurück. Kanzler Kurz habe dies angenommen, so der Vizekanzler.

12:23 Uhr: Strache ist sich keines Vergehens bewusst



Strache wird sichtlich emotional entschuldigt sich bei seiner Frau, ihm sei das Auftreten peinlich. Das einzig Illegale seien aber nur die Aufnahmen gewesen. «Das war eine politische Attacke von Netzwerken mit krimineller Energie», so Strache.

«Ja, es war dumm. Es war unverantwortlich. Und ja es war ein Fehler.»

12:21 Uhr: Eine «bsoffene Geschichte»



Er habe während des Gesprächs immer wieder auf die Regeln des Rechtsstaates hingewiesen, so Strache. «Ja, es war eine bsoffene Geschichte», gibt Strache zu. Er habe unbedachte Äusserungen gemacht. «Es war ein typisch alkoholisiertes Machoverhalten.»

12:19 Uhr: Nur einmal gesehen



Er habe die Frau im Video nur einmal im Leben gesehen und habe nie etwas gespendet, erklärt sich Strache.

12:17 Uhr: Strache ist da



Der Vizekanzler geht gleich in den Gegenangriff. Er lässt verlauten, man habe schon lange versucht ihn zu stürzen. Dieser Versuch in Ibiza sei an «Niederträchtigkeit» aber nicht zu überbieten.

12:09 Uhr: Grosses Medieninteresse



Straches Auftritt verzögert sich ein wenig. Der Andrang an der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz ist sehr gross. Der Pressesprecher des Vizekanzlers hat gerade verkündet, dass es Tonprobleme gebe. Es dürfte allerdings in Kürze losgehen.

11:15 Uhr: Erklärung um 12 Uhr

Österreichs Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird am Samstag um 12 Uhr in seinem Büro eine Erklärung abgeben. Das teilte sein Büro mit. Es wird erwartet, dass er seinen Rücktritt erklärt.

Strache steht wegen eines heimlich aufgenommenen Videos unter Druck. Der FPÖ-Chef soll Berichten von «Spiegel» und «Süddeutscher Zeitung» zufolge vor der Parlamentswahl 2017 der Verwandten eines russischen Oligarchen Staatsaufträge im Gegenzug für Wahlkampfhilfe versprochen haben. Strache und der FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus, der ebenfalls auf dem Video zu sehen ist, haben die Echtheit des Materials nicht bestritten.

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat nach Informationen mehrerer Nachrichtenagenturen eine weitere Zusammenarbeit mit dem 49-Jährigen ausgeschlossen. Ein Statement von Kurz wird für den frühen Nachmittag erwartet. (sda/reu/dpa)

11:01 Uhr: Angeblich soll es Neuwahlen geben



Sebastian Kurz will gemäss Informationen des Kurier die Reissleine ziehen und Neuwahlen einberufen. Demnach will der Bundeskanzler nicht auf das Angebot der FPÖ eingehen, Strache durch Hofer zu ersetzen.

10:50 Uhr: Norbert Hofer für Strache?

Im ORF geht man bereits von einem Rücktritt Straches aus. Demnach soll die FPÖ vorschlagen, dass Norbert Hofer (ebenfalls FPÖ) das Amt von Strache übernehmen soll. Ob Kurz auf dieses Angebot eingeht, ist allerdings fraglich.

9:55 Uhr: Was weiss Böhmermann?



Über die genauen Hintergründe des Skandal-Videos ist vieles noch unklar. Eine Theorie, die derzeit die Runde macht, ist dass Jan Böhmermann hinter der ganzen Sache steckt. Der deutsche Satiriker machte bereits einen Tag vor der Veröffentlichung des Videos Andeutungen in diese Richtung.