«Wir kennen sie nicht», sagt KremlSprecher Dmitri Peskow über die russische Anwältin Natalja Weselnitzkaja, deren geheimes Treffen mit dem Trump-Team während des Wahlkampfes nun für gehörigen Aufruhr in Washington sorgt. Tatsächlich sind die ihr von der «New York Times» zugeschriebenen Kontakte in den Kreml unwahrscheinlich. Bestens vernetzt ist Weselnitzkaja in Russland trotzdem.

1998 machte sie ihren Abschluss an der Moskauer Staatsakademie für Rechtswissenschaften, um anschliessend bei der Staatsanwaltschaft im Moskauer Umland ihre erste Stelle anzutreten. Dort machte sie ihre wohl bis heute wichtigste Bekanntschaft – mit ihrem Chef Alexander Mitusow, dem Stellvertretenden Staatsanwalt der Region. Aus den dienstlichen Kontakten wurden schnell private, die zur Schwangerschaft und Scheidung von ihrem ersten Ehemann führten. Auch den Job bei der Staatsanwaltschaft musste sie kündigen. Dafür bot ihr Mitusow nicht nur Herz und Hand, sondern auch seine Unterstützung bei ihrer weiteren Karriere an: zunächst bei einer Bank und nach deren Pleite in einem eigenen Anwaltsbüro. Dieses Büro machte sich schnell einen Namen als «Problemlöser» mit einer hundertprozentigen Siegquote vor Gerichten der Region; unter anderem in dubiosen Fällen mit feindlichen Firmenübernahmen.

Mitusows Abschied aus der Staatsanwaltschaft ist nur ein kurzes Hindernis, denn schon 2005 wird er Vizeminister der Regionalregierung für Verkehr, was wiederum dem Anwaltsbüro seiner Frau lukrative Aufträge der Verkehrsbetriebe einbringt. Mitusows Chef in jener Zeit, Pjotr Kazyw, ist der nächste lukrative Kontakt, denn dessen Sohn Dennis landet später im Zusammenhang mit dem «Magnitzki Act» auf der schwarzen Liste der USA.

Die Bekämpfung dieses Gesetzes wird zum beherrschenden Thema der Tätigkeit Weselnitzkajas. Ihre persönliche Agenda steht damit in Einklang mit der des Kremls. Selbst einen Film zur Diffamierung Magnitzkis finanzierte sie. Die Abschaffung des «Magnitzki Acts» ist der stramm konservativen und hurrapatriotischen russischen Anwältin trotz ihres Treffens mit Donald Trump junior nicht gelungen – und so musste ihr Klient Kazyw 5,9 Millionen Dollar zahlen, damit die Geldwäscheermittlungen eingestellt werden. Weselnitzkaja präsentierte anschliessend ihre eigene Sicht auf den teuren Vergleich und sprach von einer «bedingungslosen Kapitulation» der US-Justiz.