Auf den ersten Blick ist nach dem ersten Durchgang der Parlamentswahlen in Frankreich alles klar. Im Elysée-Palast regiert die nächsten fünf Jahre ein Präsident, der auf eine überwältigende Mehrheit in der Nationalversammlung zählen kann. Rund 400 Sitze dürften in der Stichwahl der 577 einzelnen Wahlkreise an «En Marche» gehen. Auch wird die altehrwürdige Nationalversammlung zur Hälfte neu besetzt – meist durch junge Köpfe, die bisher kaum oder gar keine Politik betrieben hatten.

Zu diesen rund 400 «Marschierern» («Marcheurs») werden sich in der ersten Parlamentskammer etliche Überläufer aus anderen Parteien gesellen. So etwa der frühere Premierminister Manuel Valls, welcher der Sozialistischen Partei den Rücken gekehrt hat: Dank dem Macron-Label «präsidiale Mehrheit» könnte er am nächsten Sonntag den Parlamentssitz des Pariser Banlieue-Ortes Evry erobern.