«Was in Wien funktioniert, könnte auch in Brüssel funktionieren», hat Ungarns Premierminister Viktor Orbán kürzlich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem am Samstag zurückgetretenen österreichischen Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache gesagt. Und auch Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini sprach sich dafür aus, das «österreichische Modell» auf Europa zu übertragen. Nach diesem Wochenende allerdings dürfte sich in der Europäischen Volkspartei (EVP) kaum noch jemand finden, der ernsthaft eine Kooperation mit den rechts-nationalistischen Kräften herbeiführen möchte. Immerhin ist das «österreichische Modell» mit dem Ende der Koalition in Wien gerade spektakulär gescheitert.

Manfred Weber, der EVP-Spitzenkandidat für die Europa-Wahlen, fand am Samstag deutliche Worte. «Die unpatriotischen Nationalisten verkaufen ihre Länder und Werte», sagte Weber mit Blick auf Österreich und die Enthüllungen um Strache. Und auch die Chefin der deutschen CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, sagte: «Diese Menschen dürfen in Europa keine Verantwortung übernehmen.»