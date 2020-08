Coronaskeptiker sind die Hätschelkinder der Geschichte: Das hat dieses Wochenende einmal mehr bewiesen

Unzufrieden sind die Massen. In Amerika, in Weissrussland und auch in Deutschland. Das hat dieses Wochenende deutlich gezeigt. Im amerikanischen Portland stiessen Black-Lives-Matter-Demonstranten gewaltsam mit Anhängern von Präsident Donald Trump zusammen. In Minsk gingen drei Wochen nach den gestohlenen Wahlen erneut Zehntausende auf die Strasse. Und in Berlin demonstrierten fast 40000 Menschen gegen die Coronamassnahmen der Regierung. «Wir sind das Volk», schrien sie. Eine kleine Gruppe versuchte, mit rechtsradikalen Flaggen den Bundestag zu stürmen.

Dass der Mensch gegen die herrschenden Umstände aufbegehrt, ist nicht nur verständlich, sondern letztlich sogar wünschbar: Der Wille zur Veränderung und die Bereitschaft zum Protest sind edle Wesenszüge. Regierungen brauchen aktiven Widerspruch. Die Demokratie beweist Stärke, wenn sie Kundgebungen wie jene der Coronaskeptiker in Berlin zulässt. Doch damit ist die Aufgabe der Gesellschaft in diesem Fall nicht getan.

Der verwirrte Haufen wächst rasant an

Erstmals seit Jahren formiert sich der Protest nicht aus bestimmten Partikularinteressen heraus. Es sind nicht einfach Linke, die gegen den Irakkrieg demonstrieren, oder Rechte, die gegen das Recht auf Abtreibung protestieren. Es ist ein kunterbunter Haufen von Besorgten und Deprimierten, von Verwirrten, Esoterikern und Rechtsextremen, die mit der Coronarealität nicht mehr umgehen können – und die immer mehr Zulauf erhalten. Vor einem Monat noch waren es in Berlin knapp 20'000 Teilnehmer. Vorgestern Samstag dann fast 40'000.

Wegen einer möglichen zweiten Welle im Herbst scheint eine neue Verschärfung der Massnahmen nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Dem Bündnis der Unzufriedenen spielt das in die Hände. Man sollte diesen Menschen darum deutlich machen, wie sehr sie alle «Hätschelkinder der Geschichte» sind. So bezeichnete der spanische Philosoph José Ortega y Gasset (1883 bis 1955) die Gruppe all jener, die gegen «das System» aufbegehren, ohne zu erkennen, wie abhängig sie selbst von ebendiesem System sind. In seiner Schrift «Aufstand der Massen» hielt er 1930 fest: