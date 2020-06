Corona-Batzen: Donald Trump lässt 19 Millionen Dollar in die Schweiz überweisen – Doppelbürger freuen sich

Eric erhält – wie fast alle US-Bürger – vom amerikanischen Staat 1200 US-Dollar geschenkt. Auf Drängen des Weissen Hauses hin hat das amerikanische Parlament Ende März das «CARES»-Gesetz verabschiedet. Ein Teil der 2,2 Billionen Dollar, die der Staat mit dem «Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act» zur Abfederung der wirtschaftlichen Konsequenzen der Coronakrise ausgeben darf, wird direkt an die Amerikaner ausbezahlt. 159 Millionen dieser Zahlungen hat die US-Regierung bis Anfang Juni bereits getätigt.

Eric staunte nicht schlecht, als er vor ein paar Tagen seinen Briefkasten leerte und ein Schreiben des US-Präsidenten höchst persönlich in den Händen hielt. «Ich hätte nie gedacht, dass ich je einen von Donald Trump unterzeichneten Brief erhalten würde», erzählt der US-schweizerische Doppelbürger. Der Blick auf den offiziellen Absender – die US-Steuerbehörde IRS – verunsicherte den Zürcher im ersten Moment zwar. Briefpost von den Steuerbeamten bringt schliesslich selten erfreuliche Neuigkeiten. Für einmal aber war das ganz anders.

Wie viel Geld die US-Regierung an ihre Bürger in der Schweiz überweisen wird, ist offiziell nicht bekannt. Schätzen aber lässt sich der Betrag: Rund 20'000 Amerikaner leben in der Schweiz. Jeder fünfte dürfte minderjährig oder noch in Ausbildung sein (4000 erhalten 500 US-Dollar), rund zehn Prozent des Rests dürften mehr als 99'000 Dollar im Jahr verdienen (1600 erhalten nichts), die übrigen 14'400 erhalten den vollen Betrag. Insgesamt überweist die Trump-Regierung also wohl um die 19,3 Millionen US-Dollar (18,2 Millionen Franken) in die Schweiz – und unterstützt damit auch unser Land in der Coronakrise.

Doppelbürger Eric unterstützt diese Strategie grundsätzlich. «Dass aber auch Geld ins Ausland geschickt wird, finde ich speziell. Sinn würde es aus amerikanischer Sicht ja machen, dass das Geld in den USA bleibt und dort die eigene Wirtschaft damit angekurbelt wird.» Andererseits würden ja auch Ausland-Amerikaner in den USA Steuern zahlen, was die Zahlungen wiederum rechtfertige.

Alles nur Wahlpropaganda?

In seinem Brief zeigt sich Donald Trump jedenfalls sehr bemüht darum, alle Amerikaner (ganz egal, wo sie wohnen) auf seinen Kurs einzuschwören: «Wir führen einen totalen Krieg gegen den unsichtbaren Feind, und gleichzeitig arbeiten wir rund um die Uhr, damit hartarbeitende Amerikaner wie Sie von den wirtschaftlichen Konsequenzen verschont bleiben.» Ob die 1200 Dollar ausreichen werden, um etwa das Leid der über 40 Millionen Arbeitslosen in den Vereinigten Staaten zu lindern, scheint zweifelhaft. Doch der US-Präsident wischt sämtliche Zweifel an seiner Coronastrategie zur Seite: «Alle Bürger sollten unendlich stolz sein in die Selbstlosigkeit, den Mut und das Mitgefühl unseres Volkes.» Amerika habe alle bisherigen Herausforderungen überstanden und werde das auch jetzt wieder machen, schreibt Trump in seinem Brief.