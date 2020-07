Concorde-Crash vor 20 Jahren: Der Traum vom schnellen Fliegen ist nie erloschen

113 Menschenleben forderte der Absturz der Concorde vor genau 20 Jahren. Am 25. Juli 2000 startete die Air France-Maschine, das schnellste Zivilflugzeug der Welt, in Paris zum dreistündigen Flug nach New York. Ein Reifen platzte, wahrscheinlich wegen eines Objekts auf der Startbahn. Das vier Kilo schwere Hartgummiteil spickte in die Luft und schlug in die linke Tragfläche. Kerosin entwich und entzündete sich beim Kontakt mit dem Düsentriebwerk.

Die Maschine war zu schnell, um noch zu bremsen. Der Pilot musste sie hochziehen und stoppte 60 Meter über dem Boden die beiden linken Motoren. Mit gesenkter Nase verlor der «fliegende Bleistift» an Höhe, mit langem Feuerschweif überflog er noch die Weizenfelder westlich des Flughafens Roissy.

Der Bordkommandant versuchte diverse Manöver. Eine Minute und 46 Sekunden später meldete er sich zum letzten Mal mit den Worten: