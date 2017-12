Ein Sprecher des afghanischen Aussenministeriums, Sibchatullah Ahmadi, sagte am Dienstagmorgen, am wichtigsten seien Kabul bei diesem Treffen die Gespräche über den Kampf gegen den Terrorismus und Pakistans Rolle.

Chinas Aussenminister Wang Yi sagte nach Medienberichten, China wolle die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verbessern. Das sei im Interesse ihrer Völker und auch der Region.

Afghanistan und auch die USA werfen Pakistan vor, die zunehmend erfolgreichen Taliban zu unterstützen und so die afghanische Regierung und internationale Aufbaubemühungen zu destabilisieren.

Die Gespräche in Peking sind ein weiterer Versuch, regionale Lösungen zu finden für den Krieg mit den Taliban, aber auch die Bedrohung durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Eine Konferenzenserie in ähnlicher Zusammensetzung, aber mit den USA, war nach mehreren Treffen in diesem Jahr gescheitert.

Die Hoffnung ist, dass China als Vermittler erfolgreicher ist als die USA, deren Verhältnis mit Pakistan zurzeit eisig ist. Pakistan ist eng befreundet mit China.

Die beiden Länder planen zusammen einen multimilliardenschweren Wirtschaftskorridor, dessen regionale Komponente bei der Konferenz ebenfalls Thema sein wird. Auch Afghanistan hat ein unbelastetes Verhältnis zu China. Talibanführer hatten China mehrmals besucht.