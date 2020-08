CDU-Chefin «richtig wütend» über Reichsflaggen vor Bundestag

Mit Wut hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf Bilder von aggressiven Demonstranten mit Reichsflaggen auf der Treppe des Reichstagsgebäudes in Berlin reagiert. «Ich muss sagen, ich bin richtig wütend über das und über die Bilder die man dort gesehen hat. Dass am Deutschen Bundestag die Reichsflagge wieder weht, das ist etwas, was nicht zu ertragen ist», erklärte die CDU-Chefin in einem Statement, das die Partei am Sonntag verbreitete.