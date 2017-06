Der Mann, der bei der Tat "Allahu akbar!" (Gott ist der Grösste) gerufen hatte, war am Dienstagabend im Zentralbahnhof in der Innenstadt von einem patrouillierenden Soldaten getötet worden, auf den er zurannte, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Brüssel weiter bekanntgab.

Zuvor hatte der Verdächtige nach Angaben der Ermittler gegen 20.45 Uhr versucht, seinen Koffer in die Luft zu sprengen. Es gab nach laut der Staatsanwaltschaft zunächst eine kleine und anschliessend eine etwas grössere Explosion. Dabei wurde niemand verletzt. Doch sagte Behördensprecher Eric Van der Sijpt: "Es war klar, dass er mehr Schaden anrichten wollte, als er es tat."

Innenminister Jan Jambon sagte, der Anschlag hätte noch weitaus schlimmer sein können, weil "die grosse Explosion nicht stattgefunden" habe.

Die Ermittler werteten die Tat als versuchten terroristischen Mord. Anti-Terror-Ermittler übernahmen die Untersuchung und veranlassten noch in der Nacht Razzien im Haus des Verdächtigen in Molenbeek, einer Islamistenhochburg westlich des Brüsseler Stadtzentrums. Ob etwas Verdächtiges gefunden wurde, teilten die Ermittler zunächst nicht mit. Auch blieb der Hintergrund der Tat offen.