Brüssel lässt Facebook-Chef Mark Zuckerberg auflaufen

Transparenz – für Facebook-Chef Mark Zuckerberg soll sie künftig das Mass aller Dinge sein. Insbesondere, wenn es darum geht, wie sein soziales Netzwerk die Inhalte seiner über 2 Milliarden Nutzer verwaltet. Zum Beispiel will Facebook öffentlich beschreiben, welche und wie viele schädliche Posts und Profile es entfernt und wie sich dieser Anteil steigern lässt.

Transparenz ist auch der Kern der Charmeoffensive, die Zuckerberg die letzten Tage in Europa vorantrieb. «Wenn wir nicht Regeln entwickeln, welche die Menschen als rechtmässig empfinden, werden sie uns nicht mehr vertrauen», schrieb Zuckerberg in einem Gastbeitrag für die «Financial Times». Bei seinem Auftritt an der Münchner Sicherheitskonferenz sendete er die Botschaft: Bitte reguliert uns! Es ist die Aufforderung an die Gesetzgeber, endlich einen Rechtsrahmen für soziale Netzwerke festzulegen und zu definieren, was im Internet gesagt werden darf, und was nicht.

Zuckerbergs Offensive kommt nicht von ungefähr. Facebook sieht sich mit öffentlicher Kritik konfrontiert. Einerseits geht es um den Umgang mit Hasskommentaren. Andererseits um die Duldung von Desinformations-Kampagnen und den Missbrauch von Nutzerdaten. Am Montag nun traf Zuckerberg als oberster Facebook-Lobbyist gleich drei massgebliche EU-Kommissare. Es ging ihm darum, seine Ideen einzubringen, bevor die Brüsseler Behörde Tatsachen schafft.