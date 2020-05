Brasilien vermeldet mehr als 16'000 Coronavirus-Tote

Demnach starben in Brasilien nach offiziellen Angaben bislang 16'118 Menschen an der Lungenkrankheit. Rund 241'000 Infizierte wurden inzwischen verzeichnet. Nach den Daten der in den USA beheimateten Johns-Hopkins-Universität liegt das Land mit kontinentalen Ausmassen damit bei der Zahl der Todesopfer weiterhin auf Platz sechs, bei der Zahl der Infizierten auf Platz vier der am schwersten betroffenen Länder vor Italien und Spanien. Vor wenigen Tagen hatte Brasilien rund 13'000 Coronavirus-Tote gemeldet.

Auch in anderen Ländern Lateinamerikas steigen die Infektionszahlen mit dem neuen Coronavirus und auch die Zahlen der Todesopfer deutlich. Wie der brasilianische Bundesstaat São Paulo (4688) hat inzwischen auch Mexiko (mehr als 5000) bei der Zahl der offiziell gemeldeten Corona-Toten das Land China überholt.

Besonders viele Infektionen in Amerika verzeichnete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auch für andere amerikanische Länder: Demnach wurden in Peru und Chile in der vergangenen Woche zwischen 10'000 und 100'000 Neuinfektionen gemeldet.