Brasilien mit mehr Coronavirus-Infizierten als Grossbritannien

Demnach haben sich in dem mit 210 Millionen Einwohnern grössten Land in Lateinamerika 254'220 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - 244'995 in Grossbritannien. Rund 16'800 Menschen sind in Brasilien im Zusammenhang mit dem Virus bisher verstorben.

Nach den Daten der in den USA beheimateten Johns-Hopkins-Universität liegt das Land mit kontinentalen Ausmassen damit bei der Zahl der Todesopfer weiter auf Platz sechs, bei der Zahl der Infizierten rückt es auf Platz drei der am schwersten betroffenen Länder vor Grossbritannien und hinter den USA und Russland.

Die Dunkelziffer der Infizierten dürfte unter anderem aufgrund fehlender Tests und noch nicht ausgewerteter Laborergebnisse noch weit höher liegen. Der strukturschwache Norden und der Nordosten Brasiliens sind nach einer Erhebung des Portals "G1" am meisten betroffen. Die fünf Städte mit der höchsten Infektionsrate und auch mit der höchsten Mortalitätsrate liegen allesamt im Bundesstaat Amazonas.