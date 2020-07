Brand in Kathedrale von Nantes unter Kontrolle – war es Brandstiftung?

Der Schaden begrenze sich auf die grosse Orgel, teilte Ferlay mit. Der Bereich sei "völlig zerstört". Die Plattform, auf der die Orgel stehe, sei instabil und drohe zusammenzubrechen. Es seien einige Trümmer herabgefallen. Nach Medienangaben waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung. An drei Stellen sei das Feuer ausgebrochen, sagte der Staatsanwalt von Nantes, Pierre Sennès. Das könne kein Zufall sein. Ermittler würden die Kirche im Laufe des Tages besuchen. Ein Brandherd sei bei der grossen Orgel und zwei weitere links und rechts im Kirchenschiff festgestellt worden, erklärte Sennès. Auch ein Experte aus Paris werde kommen.

Der Brand in der Kathedrale weckte in Frankreich Erinnerungen an das verheerende Feuer in der weltberühmten Pariser Kirche Notre-Dame vor mehr als einem Jahr. "Nach Notre-Dame steht die Kathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul im Herzen von Nantes in Flammen", schrieb Staatschef Emmanuel Macron auf Twitter. Die Kirche sei ein "gotisches Juwel".

Videos auf Twitter zeigen den Brand der Kathedrale in Nantes: